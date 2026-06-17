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В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике - РИА Новости, 17.06.2026
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10:27 17.06.2026
В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике

Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 17 июля

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики продлил режим ЧП в экономике до 17 июля.
  • Режим ЧП позволяет оперативно реагировать на изменение ситуации с энергоресурсами и сохранять социальную стабильность.
ТИРАСПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Верховный совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продлил режим ЧП в экономике до 17 июля, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, сообщила в среду пресс-служба приднестровского парламента.
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"Чрезвычайное экономическое положение в Приднестровье продлили до 17 июля. Депутаты утвердили указ президента на чрезвычайном заседании единогласно. Режим ЧП в экономике позволяет не допустить гуманитарной катастрофы и сохранить социальную стабильность, пока ситуация не нормализуется", - говорится в сообщении.
В парламенте ПМР уточнили, экономические проблемы Приднестровья связаны с внешними факторами, а именно сокращением поставок газа в республику, давлением Молдавии на предприятия, которое приводит к сокращению налоговых поступлений в бюджет.
"Особый правовой режим позволяет органам власти быть оперативными и без длительных законодательных процедур реагировать на изменение ситуации с энергоресурсами. А также – распределять расходы исходя из приоритетов, чтобы платить людям пенсии, зарплаты и пособия", - отмечено в сообщении.
Режим ЧЭП в Приднестровье действовал с октября 2022-го по апрель 2023 года из-за резкого снижения Молдавией объемов поставок природного газа из России. Еще раз режим ЧП в экономике вводился в декабре 2024 года, когда республика оказалась на пороге полного прекращения поставок голубого топлива, и действовал до 31 августа 2025 года.
Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
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