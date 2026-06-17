В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике

ТИРАСПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Верховный совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продлил режим ЧП в экономике до 17 июля, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, сообщила в среду пресс-служба приднестровского парламента.

"Чрезвычайное экономическое положение в Приднестровье продлили до 17 июля. Депутаты утвердили указ президента на чрезвычайном заседании единогласно. Режим ЧП в экономике позволяет не допустить гуманитарной катастрофы и сохранить социальную стабильность, пока ситуация не нормализуется", - говорится в сообщении.

"Особый правовой режим позволяет органам власти быть оперативными и без длительных законодательных процедур реагировать на изменение ситуации с энергоресурсами. А также – распределять расходы исходя из приоритетов, чтобы платить людям пенсии, зарплаты и пособия", - отмечено в сообщении.