Изменения в бюджет Приангарья приняты с учетом допдоходов на соцнужды

ИРКУТСК, 17 июн - РИА Новости. Изменения в бюджет Иркутской области приняты на сессии законодательного собрания региона с учетом поддержки семей с детьми, обеспечения льготными препаратами отдельных категорий граждан и транспортной доступности, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Предложенные правительством Иркутской области изменения в региональный бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 одобрены на 39-й сессии законодательного собрания. Закон принят в окончательном чтении. Перед его рассмотрением губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, обращаясь к парламентариям, подчеркнул, что в сегодняшней непростой экономической ситуации основной приоритет – решение социально значимых вопросов.

Корректировка основных параметров главного финансового документа региона предложена в связи с прогнозируемым увеличением объема поступлений собственных доходов и необходимостью изменения отдельных направлений расходов. Прогнозируемый объем поступлений доходов в областной бюджет на 2026 год увеличен на 6,4 миллиарда рублей и утвержден в сумме 284,6 миллиарда рублей, расходы увеличены на 7,4 миллиарда рублей и составят 310,5 миллиарда рублей. Дополнительные доходы, а также высвобожденные расходы в рамках проводимых мероприятий по приоритизации будут направлены на ряд значимых направлений.

Выступая на сессии, губернатор отметил, что финансовая обстановка не позволяет начинать много новых проектов, поэтому фокусироваться необходимо на том, в чем нуждаются люди. Особое внимание важно уделять обращениям жителей Иркутской области в органы власти.

"На меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, включая выплаты семьям с детьми, дополнительно предусмотрено 3 млрд рублей. Кроме того, 1,5 млрд рублей направляется на субсидии ресурсоснабжающим организациям и подготовку к зиме, 0,6 млрд рублей – на обеспечение транспортной доступности и еще 0,3 млрд рублей – на льготное обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.

Также, 3,9 миллиарда рублей дополнительно пойдут на обеспечение оплаты труда работников бюджетной сферы области, в том числе муниципальных учреждений образования.

Дополнительно выделены средства на погашение кредиторской задолженности и исполнение принятых бюджетных обязательств 2025 года, в том числе в виде межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.