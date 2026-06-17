В МИД призвали международные структуры дать оценку преступлениям Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные структуры, национальные правительства и мировую общественность осудить атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии.
- Она отметила необходимость дать оценку "преступным деяниям режима Зеленского".
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва призывает международные структуры, национальные правительства и мировую общественность осудить атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным деяниям режима Зеленского и решительно осудить этот теракт", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.