Музей-панорама обороны Севастополя опубликовал кадры последствий пожара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по музею-панораме обороны Севастополя в ночь на 10 июня, в результате которого возник пожар.
- Панорама «Оборона Севастополя» была практически уничтожена, однако фрагменты оригинальной работы Франца Рубо, находящиеся в филиале музея, не повреждены.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Опубликованы кадры из музея-панорамы обороны Севастополя после пожара, возникшего в результате атаки ВСУ.
На кадрах, распространенных пресс-службой музея, видны сгоревшее дотла место расположения самой панорамы, остатки от предметного плана в золе, а также выгоревшая крыша.
© Фото : Музей обороны СевастополяПоследствия пожара в музее обороны Севастополя, возникшего в результате атаки ВСУ
Последствия пожара в музее обороны Севастополя, возникшего в результате атаки ВСУ
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.