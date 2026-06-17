Музей-панорама обороны Севастополя опубликовал кадры последствий пожара

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Опубликованы кадры из музея-панорамы обороны Севастополя после пожара, возникшего в результате атаки ВСУ.

На кадрах, распространенных пресс-службой музея, видны сгоревшее дотла место расположения самой панорамы, остатки от предметного плана в золе, а также выгоревшая крыша.