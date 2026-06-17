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Музей-панорама обороны Севастополя опубликовал кадры последствий пожара - РИА Новости, 17.06.2026
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16:16 17.06.2026 (обновлено: 16:52 17.06.2026)
Музей-панорама обороны Севастополя опубликовал кадры последствий пожара

Музей-панорама обороны Севастополя опубликовал кадры последствий атаки ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по музею-панораме обороны Севастополя в ночь на 10 июня, в результате которого возник пожар.
  • Панорама «Оборона Севастополя» была практически уничтожена, однако фрагменты оригинальной работы Франца Рубо, находящиеся в филиале музея, не повреждены.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Опубликованы кадры из музея-панорамы обороны Севастополя после пожара, возникшего в результате атаки ВСУ.
На кадрах, распространенных пресс-службой музея, видны сгоревшее дотла место расположения самой панорамы, остатки от предметного плана в золе, а также выгоревшая крыша.
© Фото : Музей обороны СевастополяПоследствия пожара в музее обороны Севастополя, возникшего в результате атаки ВСУ
Последствия пожара в музее обороны Севастополя, возникшего в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Музей обороны Севастополя
Последствия пожара в музее обороны Севастополя, возникшего в результате атаки ВСУ
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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