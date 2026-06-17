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В Бурятии загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 17.06.2026
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09:32 17.06.2026
В Бурятии загорелся мусорный полигон

В Бурятии тушат пожар площадью один гектар на мусорном полигоне

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На мусорном полигоне в селе Нижний Саянтуй в Бурятии тушат пожар площадью один гектар.
  • Возгорание произошло в ночь на среду со стороны лесного массива, на месте работают семь единиц техники и пожарные бригады.
УЛАН-УДЭ, 17 июн - РИА Новости. Пожар площадью 1 гектар тушат на мусорном полигоне в селе Нижний Саянтуй в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
По данным регионального оператора по вывозу отходов ТКО ООО "ЭкоАльянс", возгорание произошло в ночь на среду - было обнаружено несколько очагов со стороны лесного массива. На месте работают семь единиц техники, помощь в тушении оказывают пожарные бригады республиканского агентства ГО и ЧС, пожарных частей Таргабагайского района республики. На месте также работают дознаватели МЧС, отмечал оператор.
"Площадь пожара составила 1 гектар, работы по тушению продолжаются", - сказала собеседница агентства.
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ПроисшествияРеспублика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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