В Бурятии загорелся мусорный полигон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На мусорном полигоне в селе Нижний Саянтуй в Бурятии тушат пожар площадью один гектар.
- Возгорание произошло в ночь на среду со стороны лесного массива, на месте работают семь единиц техники и пожарные бригады.
УЛАН-УДЭ, 17 июн - РИА Новости. Пожар площадью 1 гектар тушат на мусорном полигоне в селе Нижний Саянтуй в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
По данным регионального оператора по вывозу отходов ТКО ООО "ЭкоАльянс", возгорание произошло в ночь на среду - было обнаружено несколько очагов со стороны лесного массива. На месте работают семь единиц техники, помощь в тушении оказывают пожарные бригады республиканского агентства ГО и ЧС, пожарных частей Таргабагайского района республики. На месте также работают дознаватели МЧС, отмечал оператор.
"Площадь пожара составила 1 гектар, работы по тушению продолжаются", - сказала собеседница агентства.