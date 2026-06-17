В Бурятии загорелся мусорный полигон

УЛАН-УДЭ, 17 июн - РИА Новости. Пожар площадью 1 гектар тушат на мусорном полигоне в селе Нижний Саянтуй в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.