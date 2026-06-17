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Российский посол рассказал, что мешает достижению мира на Украине - РИА Новости, 17.06.2026
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16:27 17.06.2026
Российский посол рассказал, что мешает достижению мира на Украине

Вершинин: поставки западного оружия Украине мешают достижению мира на Украине

© REUTERS / Thomas PeterКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что поставки западного оружия Украине затрудняют урегулирование конфликта и поощряют террористическую деятельность.
  • Москва предупреждала, что поставки вооружений Украине затягивают конфликт, и любые такие грузы станут законной целью России.
АНКАРА, 17 июн – РИА Новости. Поставки западного оружия Украине не способствуют достижению мира и безопасности в регионе, а лишь затрудняют урегулирование конфликта, заявил посол России в Турции Сергей Вершинин в интервью турецкому изданию Yetkin Report.
"Наша позиция по Украине ясна. Мы выступаем за начало диалога и учет первопричин конфликта. Однако мы также видим, что НАТО поддерживает киевский режим. Поставка ему оружия не приносит ничего, кроме поощрения террористической деятельности, и затрудняет прогресс в деле обеспечения мира и безопасности в регионе", - сказал Вершинин.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью России.
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