Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что поставки западного оружия Украине затрудняют урегулирование конфликта и поощряют террористическую деятельность.
- Москва предупреждала, что поставки вооружений Украине затягивают конфликт, и любые такие грузы станут законной целью России.
АНКАРА, 17 июн – РИА Новости. Поставки западного оружия Украине не способствуют достижению мира и безопасности в регионе, а лишь затрудняют урегулирование конфликта, заявил посол России в Турции Сергей Вершинин в интервью турецкому изданию Yetkin Report.
"Наша позиция по Украине ясна. Мы выступаем за начало диалога и учет первопричин конфликта. Однако мы также видим, что НАТО поддерживает киевский режим. Поставка ему оружия не приносит ничего, кроме поощрения террористической деятельности, и затрудняет прогресс в деле обеспечения мира и безопасности в регионе", - сказал Вершинин.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью России.