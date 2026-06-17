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Месси - 3, Роналду - 0: Португалия не готова к старту ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
22:10 17.06.2026 (обновлено: 22:32 17.06.2026)
Месси - 3, Роналду - 0: Португалия не готова к старту ЧМ-2026

Сборная Португалии по футболу сыграла вничью с командой ДР Конго в матче ЧМ-2026

© REUTERS / Pedro NunesКриштиану Роналду и игроки сборной Португалии
Криштиану Роналду и игроки сборной Португалии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Португалии с Криштиану Роналду на острие атаки неудачно стартовала на чемпионате мира по футболу 2026 года. В среду один из фаворитов мундиаля не смог одолеть команду ДР Конго, а звездный капитан европейцев и вовсе провалил противостояние — о главных событиях встречи в Хьюстоне (США) рассказываем в материале РИА Новости Спорт.

Последняя битва величайших

И для Роналду, и для аргентинца Лионеля Месси ЧМ-2026 стал рекордным, шестым мундиалем в карьере. И, разумеется, заключительным. Вот только Лео свою задачу выполнил и золото в 2022 году взял, а Криштиану эта высота еще не покорилась. А значит, и в гонке за статусом GOAT (величайшего в истории — ред.) он вечному оппоненту уступает.
Только победа португальцев на ЧМ-2026 позволит КриРо вернуть паритет в историческом соперничестве.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Безумец и гений: судья побоялся удалить Месси в матче чемпионата мира
Вчера, 16:57
Месси планку не снижает. В ночь на среду он сделал хет-трик в матче со сборной Алжира и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ. У капитана "альбиселесте" теперь на счету 16 голов на мундиалях (столько же у немецкого голеадора Мирослава Клозе). Уже во втором туре восьмикратный обладатель "Золотого мяча" может стать единоличным лидером по этому показателю.

Роналду должен ответить

Просто обязан. Потому что португальцы привезли на мировое первенство шикарный состав: в старте, помимо Криштиану, вышли лучший футболист сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) Бруну Фернандеш из "МЮ", победители Лиги чемпионов с "ПСЖ" Нуну Мендеш, Витинья и Жуан Невеш, а с ними и новичок мадридского "Реала" Бернарду Силва. С такими игроками в обойме тренер Роберто Мартинес, да и вся Португалия может помечтать о первом Кубке мира.
© REUTERS / Pedro NunesФутболисты сборной Португалии
Футболисты сборной Португалии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
Футболисты сборной Португалии
Но, как и испанская команда, португальцы не впечатлили. Забить быстро получилось: на шестой минуте маленький Невеш выпрыгнул выше всех и забил головой. Но почему не пошли забивать второй? С чего вдруг пустили матч на самотек и откровенно расслабились? Загадка. Африканцам только это было и нужно: конголезцы продолжали поддавливать фаворита и отыгралась прямо перед перерывом. Йоан Висса остался один-одинешенек в штрафной европейцев и без проблем расстрелял вратаря Диогу Кошту. Снова головой.
Криштиану на поле потерялся. Ноль опасных эпизодов, ноль обострений. Максимум, на что хватило капитана в первой половине встречи, — немного танцев с мячом.
© REUTERS / Annegret HilseКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Криштиану Роналду

Сенсационная ничья

Португальцы не смогли додавить африканцев, которые не только выстроили эшелонированную оборону, но еще и огрызались в атаке. Скажем больше: именно сборная ДР Конго была ближе к победе, нежели Криштиану. Совсем не такой мы ожидали сегодня увидеть Португалию. И не таким ожидали увидеть Роналду: на 69-й минуте он прервал передачу на Фернандеша и заруинил неплохой момент, пробив мимо ворот. После паузы на водопой лидер португальцев снова оказался на этой же точке, однако в этот раз Криштиану накрыл защитник.
Что странно… Даже недопустимо: Мартинес так до конца матча 41-летнего Роналду и не заменил. Хотя выход на поле другого центрального нападающего напрашивался, ведь блеклый Криштиану совсем выпал из игры.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Португалия
1 : 1
ДР Конго
06‎’‎ • Жуан Невеш
(Педру Нету)
45‎’‎ • Йоан Висса
(Артур Масуаку)
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Так или иначе, трагедии для Португалии не случилось: порой не везло, а временами и голкипер соперников Лионель Мпаси-Нзо вступал в игру. Однако тревожный звоночек прозвучал — впереди у них встречи с командами Узбекистана и Колумбии.
Важно, чтобы португальцы понимали: такого значимого мундиаля у них давно не было. И, как знать, будет ли в будущем? Во-первых, еще и года не прошло с трагической гибели в автокатастрофе Диогу Жоты, который точно вышел бы в основе на сегодняшнюю встречу, не случись страшного ДТП. Во-вторых, настоящая легенда мирового футбола уходит на покой — провожать буксующего Роналду провалом на ЧМ-2026 недопустимо.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Великий Месси в одиночку уничтожил Алжир на ЧМ. Сделал хет-трик в 38 лет!
Вчера, 08:00
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортЧМ по футболу 2026Криштиану РоналдуДР КонгоПортугалияЖоау НевешЙоан Висса
 
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