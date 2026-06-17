Новгородские бизнесмены передали в зону СВО микроавтобус и электростанции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предприниматели Пестовского округа Новгородской области передали в зону СВО микроавтобус "Газель", электростанции и генератор.
- Также были переданы две бензиновые электростанции, емкости для воды, мощный генератор и более 100 маскировочных сетей от новгородских волонтеров.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Предприниматели Пестовского округа Новгородской области передали в зону СВО микроавтобус "Газель", электростанции и генератор, сообщил предприниматель Денис Виноградов в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что недавно вернулся из очередной поездки в зону проведения специальной военной операции, куда отвез гуманитарный груз новгородским бойцам. Виноградов посетил пять различных подразделений.
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"Мы передали полностью загруженный гуманитарным грузом тентованный легковой прицеп, соответствующий заявкам военнослужащих... Наши предприниматели... приобрели автомобиль "Газель" для выполнения задач в тыловых районах", - сообщил Виноградов.
Кроме того, предприниматели передали бойцам две бензиновые электростанции, емкости для воды, мощный генератор, а новгородские волонтеры - более 100 маскировочных сетей.
Виноградов поблагодарил всех, кто оказывает постоянную поддержку военнослужащим. На этот раз были также доставлены коробки со всем необходимым от волонтеров Вологодской области.