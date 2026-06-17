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Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе в больнице - РИА Новости, 17.06.2026
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07:06 17.06.2026
Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе в больнице

Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе в больнице в Делавэре

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция США задержала 23-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе в больнице города Уилмингтон в американском штате Делавэр.
  • Как отмечает CNN, предварительное расследование показало, что стрельба была "изолированным инцидентом".
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полиция США задержала 23-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе в больнице города Уилмингтон в американском штате Делавэр, при которой погиб один человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на департамент полиции города.
Ранее шеф местной полиции Вильфредо Кампос сообщал, что один человек погиб в ходе стрельбы в больнице Уилмингтона в Делавэре. Он также отмечал, что подозреваемый на тот момент находился на свободе.
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"Двадцатитрехлетний мужчина был задержан в Филадельфии после стрельбы в больнице в Уилмингтоне, в результате которой один человек погиб, один пострадал", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает CNN, предварительное расследование показало, что стрельба была "изолированным инцидентом".
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