Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе в больнице

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция США задержала 23-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе в больнице города Уилмингтон в американском штате Делавэр.
- Как отмечает CNN, предварительное расследование показало, что стрельба была "изолированным инцидентом".
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полиция США задержала 23-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе в больнице города Уилмингтон в американском штате Делавэр, при которой погиб один человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на департамент полиции города.
Ранее шеф местной полиции Вильфредо Кампос сообщал, что один человек погиб в ходе стрельбы в больнице Уилмингтона в Делавэре. Он также отмечал, что подозреваемый на тот момент находился на свободе.
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"Двадцатитрехлетний мужчина был задержан в Филадельфии после стрельбы в больнице в Уилмингтоне, в результате которой один человек погиб, один пострадал", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает CNN, предварительное расследование показало, что стрельба была "изолированным инцидентом".
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