Каким будет лето 2026: прогноз погоды по России на июнь, июль и август

Каждый год россияне надеются, что долгожданное лето принесет как можно больше солнечных и теплых дней, с ясной погодой, без затяжных дождей и сильных летних гроз. Оправдаются ли их надежды в 2026 году — ответ на этот вопрос и пытаются дать синоптики. Какое лето ждет жителей России в текущем году, прогноз погоды по месяцам и регионам, полезные советы и климатические нормы — в материале РИА Новости.

Каким будет лето в 2026 году

Многие эксперты сходятся во мнении, что наступившее лето для большей части регионов России будет теплее, чем в предшествующем 2025 году, а в отдельных регионах — даже жарким. Жители ряда территорий (как в центральной части страны, так и юге, а также в отдельных областях Сибири) рискуют столкнуться с температурами, которые на несколько градусов превышают климатическую норму.

Для многих субъектов привычным явлением станут ливни и грозы, местами — даже град, сопровождаемые сильным ветром. Периоды сильной жары (когда столбик термометра поднимается значительно выше +30 °С) буду краткосрочными, однако сохраняется риск так называемой “тепловой волны”, когда жаркая погода держится несколько подряд, при этом с каждым днем фактически становится все жарче и жарче.

Горячее в прямом смысле этого слова лето, отмеченное риском природных аномалий, ждет и жителей других стран мира. Виной тому — явление, известное как Эль-Ниньо (в медиа-пространстве его даже окрестили как “Супер-Эль-Ниньо”, подчеркивая его силу и масштабность). Из-за повышения температуры воды в экваториальной части Тихого океана нарушается привычный баланс: ослабевают ветры, значительная часть океана становится заметно теплее, что вызывает изменения в воздушных потоках.

Как следствие, жители одних территорий (например, Австралии) рискуют столкнуться с длительными периодами засухи, в то время как прибрежные страны Южной Америки могут накрыть сильные ливни, вызывающие наводнения. На территории России влияние Эль-Ниньо практически не будет ощущаться.

Прогноз погоды по месяцам

Начало лета, подтверждая предварительные прогнозы синоптиков , выдалось достаточно теплым и даже жарким, а во второй половине сезона температуры обещают держаться ближе к норме (хотя и без периодов сильной жары в эти месяцы тоже, скорее всего, не обойдется). В соответствии с данными консенсусного прогноза приземной температуры, составленного на летний сезон 2026 года в рамках 30-ой по счету сессии Северо-Евразийского климатического форума, для многих регионов России грядущее лето окажется теплее нормативных значений.

Погода в июне 2026

Первый летний месяц запомнится многим россиянам как месяц контрастов. Фактически летняя погода пришла в некоторые регионы страны уже в середине мая, успев на весенней финишной прямой установить несколько температурных рекордов.

С аномально высокими температурами многие регионы столкнулись и в июне: до +30°С и выше температура поднималась и в центральной части страны (например, в столице), и в регионах Сибири (например, в Новосибирской и Томской областях), и на юге России.

На территории многих регионов в этот период есть риск настоящих “температурных качелей”: вслед за периодами достаточно высоких температур будут следовать ливни и грозы, сопровождающиеся значительным усилением ветра, а местами — переходящие в град.

Жаркая и сухая погода в ряде регионов страны привела к повышению уровня пожарной опасности. Так, в середине месяца в зоне риска по-прежнему оставались Новосибирская и Томская области, Алтайский край и Республика Алтай.

Погода в июле 2026

На звание наиболее жаркого месяца города в 2026 году претендует июль. Как утверждает подготовленный Гидрометцентром России прогноз температурных аномалий , на большей части территории страны температура в июле установится на один или несколько градусов выше нормы. Наиболее явные температурные аномалии прогнозируются для Мурманска, Астрахани, Камчатского края и Магаданской области.

Исключением при этом могут стать Республика Коми, Пермский край, Свердловская область и ряд других соседствующих с ними регионов. Здесь, в соответствии с тем же прогнозом, температурный фон по итогам июля может оказаться даже немного ниже уровня средних многолетних значений за аналогичный период.

Впрочем, в нашем полушарии июль традиционно считается наиболее жарким месяцем года, а потому и риск столкнуться с аномально жаркими днями в этом месяца весьма велик. В этот период особенно важно помнить о том, что высокие температуры могут оказать не самое благоприятное воздействие на организм человека. В этот период могут обостриться и усугубиться уже имеющиеся патологии (например, сердечно-сосудистые заболевания), возрастает риск солнечного теплового ударов. Именно поэтому специалисты в период сильной жары рекомендуют:

соблюдать питьевой режим;

отказаться от интенсивных физических нагрузок;

регулярно проветривать помещения и стараться поддерживать в них комфортную температуру;

по возможности принимать душ или ванну, делать компрессы или прохладные ванночки для ног и так далее;

стараться избегать резких перепадов температур;

выбирать легкую и свободную одежду, желательно из натуральных тканей.

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Погода в августе 2026

Август для большей части российских регионов не предвещает серьезной жары. Температура, по данным Гидрометцентра России, будет держаться на уровне среднегодовой нормы, и лишь в отдельных регионах на Дальнем Востоке и в Мурманской области пока прогнозируются более серьезные температурные аномалии.

Отклонения от нормы в меньшую сторону в конце лета также возможны. Например, на территории Забайкальского края и Амурской области август вполне может оказаться на градус ниже климатической нормы. В ряде регионов последний месяц лета может выдаться весьма засушливым, в других к концу августа придет прохлада (так, в европейской части страны температура воздуха может постепенно начать снижаться ).

Рассчитывать на точные прогнозы в долгосрочной перспективе не приходится. Оперативные данные, а также предупреждения о важнейших гидрометеорологических явлениях по всем регионам можно найти на сайте Гидрометцентра России и центра “ФОБОС”.

Погода в регионах России летом

Летняя погода может весьма неравномерно распределяться по регионам. В то время как в одних субъектах температура будет на несколько градусов превышать климатическую норму, в других может отмечаться похолодание. Аналогичным образом могут распределяться и осадки: пока одним территориям грозят ливни, грозы и даже град, в других может царить длительная засуха.

Москва и Центральная Россия

Аномальная жара с повышением температуры выше +30°С и сменившие ее ливни и грозы в июне, жаркий июль и теплый август, в концу которого температура воздуха может постепенно начать снижаться — именно так выглядит предварительный прогноз на лето для столицы и других регионов Центральной России.

Как правило, для данной территории характерен умеренно-континентальный климат, которому свойственно достаточно продолжительное и теплое лето (даже жаркое по мере приближения к южным территориям), а вот осадки в этот период могут распределяться неравномерно.

Среднемесячная температура воздуха для Центральной России Город Июнь Июль Август Москва 17,3 °С 19,7 °С 17,6 °С Смоленск 16,1 °С 18,2 °С 16,7 °С Владимир 16,6 °С 19 °С 16,9 °С Липецк 17,9 °С 20,2 °С 18,8 °С

Санкт-Петербург и Северо-Запад

Серьезных отклонений от температурной нормы на территории Северной столицы этим летом не прогнозируется. На период белых ночей прогнозы обещают достаточно комфортную температуру в районе +17 °C, что прекрасно подходит для долгих ночных прогулок по Санкт-Петербургу.

В Мурманской области, на севере Карелии и Архангельской области температура по прогнозам может оказаться выше климатической нормы, причем на протяжении практически всего лета.

Для Санкт-Петербурга в целом характерен климат, который сочетает в себе характеристики как континентального, так и морского. А это значит — теплое лето и достаточно высокая влажность, а температурные рекорды фиксируются в июле. В то же время Мурманская область и другие расположенные на севере субъекты относятся уже к субарктическому поясу, а значит, лето здесь (как правило) достаточно короткое, с возможными перепадами температур.

Воды Финского залива в районе Санкт-Петербурга обещают прогреться не более чем до +20 °C (вплотную к такой отметке показатель может приблизиться в июле).

Среднемесячная температура воздуха для СЗФО Город Июнь Июль Август Санкт-Петербург 16,1 °С 19,1 °С 17,4 °С Мурманск 9,4 °С 13,2 °С 11,6 °С Архангельск 13,1 °С 16,5 °С 13,6 °С

Юг России: Сочи, Крым, Краснодарский край

В начале июня на российских курортах официально стартовал купальный сезон, однако температура воды все еще оставалась не самой комфортной для массовых купаний. К середине июня в Сочи Черное море прогрелось до +23°С, в районе Ялты — +24°С, а в Геленджике и Анапе — до +25°С.

Если верить прогнозам , средняя температура в южных регионах летом будет соответствовать климатической норме. Но без периодов сильной жары не обойдется: во второй половине июля и августе температура неоднократно может пересечь отметку в +30 °C. Комфортная температура воды будет сохраняться до конца летнего сезона, что может отразиться на активности туристов.

Среднемесячная температура воздуха для Юга России Город Июнь Июль Август Сочи 21,1 °С 23,9 °С 24,3 °С Астрахань 23,8 °С 26,1 °С 24,6 °С Ялта 20,1 °С 23,1 °С 22,9 °С Волгоград 21 °С 23,3 °С 22 °С

Урал, Поволжье и Сибирь

Лето в Сибири началось с жаркой и сухой погоды. Так, даже во второй половине июня на территории Новосибирской области погода оставалась аномально жаркой, а столбик термометра регулярно пересекал отметку в +30 °С (и даже поднимался выше). На юго-западе Сибири температура превысила многолетние значения аж на 3-7 градусов, а на территории Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, а также в Алтайском крае и в Республике Алтай актуальной остается высокий (вплоть до чрезвычайного) уровень пожарной опасности.

При этом в середине месяца сразу несколько областей Сибири накрыли грозовые дожди, на отдельных территориях ливни могут сопровождаться градом. Для Сибири в целом характерен достаточно контрастный климат, заметно меняющийся в зависимости от территории.

А вот на Урале аномального жаркого лета не прогнозируется, а предварительные сезонные прогнозы даже указывали на отклонение в меньшую сторону от климатической нормы. Не исключены кратковременные повышения температуры практически до +30 °С, и есть риск, что лето окажется достаточно засушливым.

Теплым и, в целом, комфортным будет лето и в Поволжье. В июне температуры могут незначительно превысить климатическую норму, в последующие месяцы должны держаться на уровне нормативных значений.

Среднемесячная температура воздуха для Урала, Поволжья и Сибири Город Июнь Июль Август Казань 18,3 °С 20,5 °С 18,3 °С Екатеринбург 16,9 °С 18,9 °С 16,2 °С Пермь 16,2 °С 18,5 °С 15,6 °С Красноярск 16,9 °С 19,1 °С 16,1 °С

Дальний Восток и Камчатка

Начало лета на Дальнем Востоке оказалось достаточно теплым: в июне температуры соответствовали климатической норме, а в некоторых районах (например, на западе Чукотского автономного округа и в северных районах Камчатского края) даже оказались выше нормы.

В августе на территории Дальнего Востока усилится влияние муссоны, которые могут принести осадки и повышенную влажность. Однако температура по-прежнему будет держаться на уровне климатической нормы и даже, вероятно, превышать ее.

Среднемесячная температура воздуха для Дальнего Востока и Камчатки Город Июнь Июль Август Владивосток 13,8 °С 18,1 °С 20 °С Магадан 8 °С 12,1 °С 12,2 °С Хабаровск 18 °С 21,4 °С 19,9 °С

Что говорят эксперты: мнения климатологов и синоптиков

По словам главы Российской академии наук Геннадия Красникова, климат на большей части страны из континентального стал резко континентальным, что нередко приводит к резким перепадам температур и уменьшению количества осадков. Подобную картину можно наблюдать во многих регионах страны и летом 2026 года.

Главное о погоде летом

В целом можно утверждать, что лето 2026 года окажется достаточно теплым, для большей части территории страны — даже теплее климатической нормы. Конкретные условия могут значительно меняться в зависимости от региона: не исключены короткие периоды аномальной жары, а засушливая погода в одних областях будет контрастировать с периодами сильных ливней и гроз в других.

Самым теплым месяцем обещает стать июль, а уже в августе температуры на большей части России начнут постепенно снижаться.