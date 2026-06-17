Краткий пересказ от РИА ИИ
- В среду днем в центре Москвы начался ливень.
- Ранее Евгений Тишковец из центра погоды «Фобос» сообщал, что в среду в Москве ожидаются кратковременный дождь и температура до плюс 17 градусов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ливень накрыл центр Москвы в среду днем, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в среду в Москве ожидаются кратковременный дождь интенсивностью не более одного-двух миллиметров и температура до плюс 17 градусов.
В частности, ливень идет в районе метро "Парк Культуры". Дождь идет крупными каплями, также дует сильный ветер.