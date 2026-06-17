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Ливень накрыл центр Москвы в среду - РИА Новости, 17.06.2026
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13:39 17.06.2026
Ливень накрыл центр Москвы в среду

Сильный ветер и ливень накрыли центр Москвы в среду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛивень в Москве
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ливень в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В среду днем в центре Москвы начался ливень.
  • Ранее Евгений Тишковец из центра погоды «Фобос» сообщал, что в среду в Москве ожидаются кратковременный дождь и температура до плюс 17 градусов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ливень накрыл центр Москвы в среду днем, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в среду в Москве ожидаются кратковременный дождь интенсивностью не более одного-двух миллиметров и температура до плюс 17 градусов.
В частности, ливень идет в районе метро "Парк Культуры". Дождь идет крупными каплями, также дует сильный ветер.
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