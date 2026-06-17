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Во Владивостоке задержали подозреваемого в избиении подростка в лифте - РИА Новости, 17.06.2026
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15:05 17.06.2026
Во Владивостоке задержали подозреваемого в избиении подростка в лифте

Во Владивостоке задержали мужчину, избившего подростка в лифте

© Полиция Приморья/MAXМужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке
Мужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Полиция Приморья/MAX
Мужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина подозревается в избиении 14-летнего подростка в ходе словесного конфликта в подъезде дома во Владивостоке.
  • Подозреваемого задержали, следствие планирует попросить о заключении его под стражу.
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в избиении подростка в лифте во Владивостоке, задержан, следствие попросит о его аресте, сообщает СУСК России по региону.
Ранее местная жительница заявила в полицию, что мужчина нанес телесные повреждения ее 14-летнему сыну и напугал младшего ребенка. УМВД уточнило, что это произошло в подъезде дома во Владивостоке в ходе словесного конфликта. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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"В настоящее время подозреваемый в хулиганстве задержан следователем СКР Приморья в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.
Следователем принято решение о необходимости избрания в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.
В СУСК ранее уточнили, что подростку понадобилась помощь медиков, действия агрессора зафиксировала камера видеонаблюдения. В среду фигуранта нашли, им оказался 54-летний местный житель.
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