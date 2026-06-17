Мужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке

Мужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке

© Полиция Приморья/MAX Мужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке

Во Владивостоке задержали подозреваемого в избиении подростка в лифте

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина подозревается в избиении 14-летнего подростка в ходе словесного конфликта в подъезде дома во Владивостоке.

Подозреваемого задержали, следствие планирует попросить о заключении его под стражу.

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в избиении подростка в лифте во Владивостоке, задержан, следствие попросит о его аресте, сообщает СУСК России по региону.

Ранее местная жительница заявила в полицию, что мужчина нанес телесные повреждения ее 14-летнему сыну и напугал младшего ребенка. УМВД уточнило, что это произошло в подъезде дома во Владивостоке в ходе словесного конфликта. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

"В настоящее время подозреваемый в хулиганстве задержан следователем СКР Приморья в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Следователем принято решение о необходимости избрания в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.