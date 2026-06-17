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В Приморье задержали второго подозреваемого в ограблении ювелирного салона - РИА Новости, 17.06.2026
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09:48 17.06.2026 (обновлено: 09:49 17.06.2026)
В Приморье задержали второго подозреваемого в ограблении ювелирного салона

В Уссурийске задержали второго подозреваемого в ограблении ювелирного салона

© Прокуратура Приморского края/TelegramРаботница кидает в грабителя калькулятор в ювелирном салоне Приморском крае
Работница кидает в грабителя калькулятор в ювелирном салоне Приморском крае - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Прокуратура Приморского края/Telegram
Работница кидает в грабителя калькулятор в ювелирном салоне Приморском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция задержала второго подозреваемого в ограблении ювелирного салона в Уссурийске.
  • Задержанный — 28-летний ранее судимый житель Владивостока, который дал признательные показания.
  • Соучастницей была 37-летняя женщина, она уже находится под стражей.
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Полиция задержала второго подозреваемого в ограблении в мае ювелирного салона в Уссурийске, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
В мае прокуратура сообщала, что в ювелирном магазине в торговом центре в Уссурийске, пока женщина делала вид, что выбирает украшения, ее сообщник забежал, разбил витрину металлическим предметом, похитил планшет с золотыми изделиями и скрылся. Камера наблюдения засняла, что работница магазина не растерялась и бросила калькулятор в похитителей. Ущерб магазину составил около 2 миллионов рублей. Женщину вскоре задержали и заключили под стражу.
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"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Уссурийску совместно с оперативниками управления уголовного розыска УМВД Приморья установили местонахождение и задержали 28-летнего ранее судимого жителя Владивостока… Мужчина дал признательные показания", - говорится в сообщении.
По данным УМВД, злоумышленники заранее спланировали ограбление магазина. Девушка под видом покупателя отвлекала продавца магазина, в это время в помещение магазина забежал мужчина в маске и, разбив витрину баллонным ключом, похитил планшет с золотыми украшениям общей стоимостью около 2 миллионов рублей.
Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Его соучастница - 37-летняя жительница Владивостока - находится под стражей.
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