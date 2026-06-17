В Приморье задержали второго подозреваемого в ограблении ювелирного салона

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Полиция задержала второго подозреваемого в ограблении в мае ювелирного салона в Уссурийске, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

По данным УМВД, злоумышленники заранее спланировали ограбление магазина. Девушка под видом покупателя отвлекала продавца магазина, в это время в помещение магазина забежал мужчина в маске и, разбив витрину баллонным ключом, похитил планшет с золотыми украшениям общей стоимостью около 2 миллионов рублей.