Новое здание школы №20 в Подольске откроют в 2028 году

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Здание школы №20 на 550 мест откроют в микрорайоне Шепчинки Подольска в 2028 году, его строят на улице Ватутина, на месте старого корпуса 1959 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в городской округ Подольск проверил, как идут работы на стройплощадке, а также встретился с педагогами и родителями.

"В Подмосковье реализуется большая программа строительства и капитального ремонта образовательных учреждений по президентской программе. В этом году к 1 сентября должны запустить 7 новых и 48 обновленных школ. В микрорайоне Шепчинки в Подольске строим новую школу на месте устаревшего здания. Рассчитываем, что до конца 2027 года мы ее сдадим, а откроем – в 2028-м. Это очень важный объект, который позволит разгрузить вторую смену в СОШ №20", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Школа №20 состоит из двух школьных корпусов и двух детских садов. Он рассчитан на 1559 детей — 1209 школьников и 350 дошкольников. В штате 80 педагогов. Сейчас ученики из старого корпуса занимаются в здании на улице Победы (его отремонтировали в 2025 году), поэтому школа работает в две смены.

Строительная готовность объекта – более 13%. При этом монолитные работы почти завершены. На площадке трудятся 42 специалиста: идет армирование перекрытия третьего этажа, кладка перегородок и наружных стен. До конца года планируется завершить кровельные и фасадные работы, установить окна и перейти к внутренней отделке.

Представитель подрядной организации Валерий Осипов отметил, что к сносу здания рабочие приступили в конце 2025 года. Сейчас монолитные работы выполнены на 98%.

"На следующей неделе приступаем к кровельным работам, металлоконструкциям спортивного зала. Также к зиме мы закроем полностью теплый контур – запустим тепло и уже войдем в черновую отделку, прокладку внутренних инженерных сетей", – заявил он.

Школу строят по региональной госпрограмме. Здесь будут универсальные и профильные кабинеты, современные спортивные и актовый залы, медиатека, столовая и рекреации для отдыха и общения. Ребята смогут изучать китайский и итальянский языки, заниматься робототехникой, творчеством, спортом, в том числе и в секции самбо. Уже сейчас в СОШ №20 работают шахматный клуб, танцевальная студия и школьный театр.

Педагоги рассказали губернатору, что гордятся своими учениками. Например, среди них – призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии и лауреат конкурса "Лидеры Подмосковья". Пять одиннадцатиклассников претендуют на медаль, а в юнармейском отряде "Бригантина" занимаются около 50 ребят.

Школа является региональной стажировочной площадкой по современным образовательным технологиям, а в числе педагогов – победители и призеры профессиональных конкурсов ("Сердце отдаю детям", "Учитель здоровья", "За нравственный подвиг учителя").

В Подольске продолжают активно обновлять образовательную инфраструктуру. К 1 сентября в округе в планах открыть пристройку на 580 мест к школе №16, школу на 500 мест в деревне Борисовка (там же в 2027 году появится новый детский сад на 140 мест). В 2028 году, помимо школы в Шепчинках, воспитанников примут СОШ на 1,1 тысячи мест в Красной Горке и детский сад на 200 мест на улице Индустриальной.

Капитально отремонтировали два детских сада – при школах №19 и №24, до конца года откроется центр детского творчества. А 1 сентября после капремонта откроется корпус школы №21 в микрорайоне Ново-Сырово. Сейчас дети занимаются в основном здании на улице Быковской, обучение идет в две смены. После ввода корпуса школа перейдет на односменный режим. В обновленном корпусе откроются классы, спортзал и столовая, новая мебель, оборудование, благоустроят территорию.