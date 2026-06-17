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Индекс промпроизводства в Подмосковье составил 102,5% за январь-апрель - РИА Новости, 17.06.2026
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Новости Подмосковья
 
17:16 17.06.2026
Индекс промпроизводства в Подмосковье составил 102,5% за январь-апрель

Индекс промпроизводства в Подмосковье составил 102,5% за январь-апрель 2026 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Производство лекарств. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. По итогам января-апреля 2026 года индекс промышленного производства в Московской области составил 102,5% к аналогичному периоду прошлого года, ключевой вклад обеспечили обрабатывающие производства, на которые приходится 88% промышленной отгрузки региона, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.
В производстве кожи и изделий из кожи рост составил 58,1%, машин и оборудования — 44,1%, мебели — 28,3%, лекарств — 27,7%. Также выросло производство напитков, металлических изделий и пищевых продуктов.
Общий объем отгруженной продукции за январь-апрель достиг 2,4 триллиона рублей – это на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
На потребительском рынке тоже рост: оборот розничной торговли увеличился на 4,2%, достиг 1,64 триллиона рублей. Объем платных услуг населению увеличился на 4,3%, что говорит о сохранении спроса.
Среднемесячная зарплата в первом квартале 2026 года выросла на 18%, до 125,8 тысячи рублей. Число зарегистрированных безработных держится на минимальном уровне – 5,1 тысячи человек.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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