Индекс промпроизводства в Подмосковье составил 102,5% за январь-апрель

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. По итогам января-апреля 2026 года индекс промышленного производства в Московской области составил 102,5% к аналогичному периоду прошлого года, ключевой вклад обеспечили обрабатывающие производства, на которые приходится 88% промышленной отгрузки региона, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.

В производстве кожи и изделий из кожи рост составил 58,1%, машин и оборудования — 44,1%, мебели — 28,3%, лекарств — 27,7%. Также выросло производство напитков, металлических изделий и пищевых продуктов.

Общий объем отгруженной продукции за январь-апрель достиг 2,4 триллиона рублей – это на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

На потребительском рынке тоже рост: оборот розничной торговли увеличился на 4,2%, достиг 1,64 триллиона рублей. Объем платных услуг населению увеличился на 4,3%, что говорит о сохранении спроса.