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Жители Подмосковья получили более 120 миллионов рублей экстренной соцпомощи - РИА Новости, 17.06.2026
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Новости Подмосковья
 
16:55 17.06.2026 (обновлено: 17:49 17.06.2026)
Жители Подмосковья получили более 120 миллионов рублей экстренной соцпомощи

Более 120 млн рублей экстренной соцпомощи выплатили жителям Московской области

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 120 миллионов рублей экстренной социальной поддержки выплатили жителям Подмосковья, адресную помощь уже получили порядка 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В нашем регионе на экстренную социальную помощь жителям выплатили уже более 120 миллионов рублей. Эта мера поддержки просто необходима для жителей, которые столкнулись с трудностями", — приводит пресс-служба слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.
Экстренную социальную помощь могут получить граждане, чей среднедушевой доход по независящим причинам не превышает прожиточный минимум в регионе. Сумма зависит от ситуации. При потере работы, инвалидности или болезни помощь составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 10 тысяч для одинокого человека. Если повреждено или утрачено жилье или имущество (в результате пожара, аварии или стихийного бедствия), выплата может достигать 30 тысяч рублей на члена семьи и 50 тысяч для одиноких.
Такую помощь можно получить один раз в год. Заявление подают дистанционно на региональном портале госуслуг.
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