Жители Подмосковья получили более 120 миллионов рублей экстренной соцпомощи

"В нашем регионе на экстренную социальную помощь жителям выплатили уже более 120 миллионов рублей. Эта мера поддержки просто необходима для жителей, которые столкнулись с трудностями", — приводит пресс-служба слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.

Экстренную социальную помощь могут получить граждане, чей среднедушевой доход по независящим причинам не превышает прожиточный минимум в регионе. Сумма зависит от ситуации. При потере работы, инвалидности или болезни помощь составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 10 тысяч для одинокого человека. Если повреждено или утрачено жилье или имущество (в результате пожара, аварии или стихийного бедствия), выплата может достигать 30 тысяч рублей на члена семьи и 50 тысяч для одиноких.