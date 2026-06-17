Более 27 тысяч земельных участков проверили в Подмосковье

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За пять месяцев текущего года в Московской области обследовали 27,2 тысячи земельных участков — это нужно, чтобы каждый использовался по целевому назначению, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

"Цель работы инспекторов проста — обеспечить целевое использование каждого клочка земли. Использование участка не по назначению влечет за собой серьезные экономические риски для владельца, вплоть до изъятия собственности", — приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Московской области Алексея Натарова.

Он отметил, что ведомство стремится к тому, чтобы каждый собственник понимал свою ответственность и использовал территорию эффективно.

До конца года, по словам министра, проверят 102,2 тысячи объектов недвижимости. Особое внимание уделяют целевому использованию земли — оно лежит в основе законного землепользования. Нарушение этого принципа грозит пересмотром кадастровой стоимости в сторону увеличения и повышенной налоговой ставкой. Для собственника это обернется серьезными расходами. Если же владелец игнорирует предписания и вовсе не использует участок сельхозназначения, закон допускает крайнюю меру: принудительно изъять землю, чтобы вовлечь ее в оборот.

С начала года активнее всего выездные обследования проводили в Волоколамском муниципальном округе — там проверили 2,5 тысячи участков, в городском округе Щелково — 1,5 тысячи и в Павлово-Посадском городском округе — 1,4 тысячи участков.