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Более 27 тысяч земельных участков проверили в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2026
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Новости Подмосковья
 
16:52 17.06.2026
Более 27 тысяч земельных участков проверили в Подмосковье

Подмосковные инспекторы обследовали 27,2 тысячи земельных участков

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дачные участки в Московской области . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За пять месяцев текущего года в Московской области обследовали 27,2 тысячи земельных участков — это нужно, чтобы каждый использовался по целевому назначению, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
"Цель работы инспекторов проста — обеспечить целевое использование каждого клочка земли. Использование участка не по назначению влечет за собой серьезные экономические риски для владельца, вплоть до изъятия собственности", — приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Московской области Алексея Натарова.
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Он отметил, что ведомство стремится к тому, чтобы каждый собственник понимал свою ответственность и использовал территорию эффективно.
До конца года, по словам министра, проверят 102,2 тысячи объектов недвижимости. Особое внимание уделяют целевому использованию земли — оно лежит в основе законного землепользования. Нарушение этого принципа грозит пересмотром кадастровой стоимости в сторону увеличения и повышенной налоговой ставкой. Для собственника это обернется серьезными расходами. Если же владелец игнорирует предписания и вовсе не использует участок сельхозназначения, закон допускает крайнюю меру: принудительно изъять землю, чтобы вовлечь ее в оборот.
С начала года активнее всего выездные обследования проводили в Волоколамском муниципальном округе — там проверили 2,5 тысячи участков, в городском округе Щелково — 1,5 тысячи и в Павлово-Посадском городском округе — 1,4 тысячи участков.
Как отметил Натаров, работа инспекторов направлена не только на выявление и наказание, но и на конструктивный диалог с владельцами. Если находят несоответствия, собственникам отправляют подробные разъяснения и рекомендации — пошагово, с указанием сроков. Такой подход повышает правовую грамотность и помогает использовать землю по закону, с пользой для экономики и общества.
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