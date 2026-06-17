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Число субъектов МСП в Подмосковье превысило 491 тысячу - РИА Новости, 17.06.2026
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16:43 17.06.2026
Число субъектов МСП в Подмосковье превысило 491 тысячу

Число субъектов МСП в Подмосковье выросло до 491,8 тысячи

© РИА Новости / Максим БлиновВид на город Красногорск Московской области
Вид на город Красногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на город Красногорск Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Подмосковья достигло 491,8 тысячи по данным на 10 июня этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Сегодня в Московской области зарегистрировано почти 492 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. За последний год их число увеличилось почти на 20 тысяч", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что задача властей – создавать максимально комфортные условия для запуска и развития предпринимательских проектов, обеспечивая компаниям доступ как к финансовым, так и к нефинансовым инструментам поддержки.
По данным Единого реестра субъектов МСП, в регионе зарегистрировано 491,864 тысячи субъекта малого и среднего бизнеса. Из них 132,163 тысячи юридических лиц, включая 119,177 тысячи микропредприятий, 11,610 тысячи малых и 1,376 тысячи средних компаний.
Также в Подмосковье работают 359,701 тысячи индивидуальных предпринимателей, в том числе 358,335 тысячи микропредприятий, 1,342 тысячи малых и 24 средних предприятия.
Ранее по данным на 10 июня 2025 года в реестре числилось 472,205 тысячи субъектов МСП. Всего же с начала 2026 года их количество увеличилось более чем на 13 тысяч — с 478,705 тысячи по состоянию на 10 января.
Подмосковным предпринимателям доступны различные финансовые и нефинансовые меры поддержки. Кроме того, субъекты МСП могут воспользоваться услугами центра "Мой бизнес" Московской области.
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