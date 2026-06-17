Почти 2,3 миллиона телемедицинских консультаций провели в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ В Подмосковье с начала года провели почти 2,3 миллиона телемедицинских консультаций.

Телемедицинские консультации позволяют обсудить итоги диспансеризации, результаты анализов, закрыть больничный, продлить электронный рецепт на льготное лекарство или скорректировать лечение онлайн.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «Макс», региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Подмосковье провели почти 2,3 миллиона телемедицинских консультаций с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На таком приеме можно обсудить итоги диспансеризации, результаты анализов и исследований, закрыть больничный, продлить электронный рецепт на льготное лекарство или скорректировать лечение не выходя из дома.

"Телемедицина делает медицинскую помощь значительно проще и доступнее. Для пациента это очень удобно: не нужно тратить время на дорогу в поликлинику - получить консультацию можно онлайн из дома. Такой формат экономит часы, которые можно провести с семьей или посвятить другим важным делам. С начала года в Московской области врачи провели уже почти 2,3 миллиона онлайн-приемов", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.