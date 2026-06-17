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Почти 2,3 миллиона телемедицинских консультаций провели в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2026
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Новости Подмосковья
 
13:03 17.06.2026
Почти 2,3 миллиона телемедицинских консультаций провели в Подмосковье

Около 2,3 миллиона консультаций в формате телемедицины провели в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦентр телемедицины
Центр телемедицины - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Центр телемедицины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье с начала года провели почти 2,3 миллиона телемедицинских консультаций.
  • Телемедицинские консультации позволяют обсудить итоги диспансеризации, результаты анализов, закрыть больничный, продлить электронный рецепт на льготное лекарство или скорректировать лечение онлайн.
  • Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «Макс», региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Подмосковье провели почти 2,3 миллиона телемедицинских консультаций с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
На таком приеме можно обсудить итоги диспансеризации, результаты анализов и исследований, закрыть больничный, продлить электронный рецепт на льготное лекарство или скорректировать лечение не выходя из дома.
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"Телемедицина делает медицинскую помощь значительно проще и доступнее. Для пациента это очень удобно: не нужно тратить время на дорогу в поликлинику - получить консультацию можно онлайн из дома. Такой формат экономит часы, которые можно провести с семьей или посвятить другим важным делам. С начала года в Московской области врачи провели уже почти 2,3 миллиона онлайн-приемов", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Услуга доступна взрослым, беременным женщинам и детям. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "Добродел: Телемедицина", чат-бот Денис в мессенджере "Макс", региональный портал госуслуг "Здоровье", по телефону горячей линии 122.
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