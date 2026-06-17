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Подмосковные компании за пять лет получили 59,3 миллиарда рублей поддержки - РИА Новости, 17.06.2026
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Новости Подмосковья
 
11:55 17.06.2026
Подмосковные компании за пять лет получили 59,3 миллиарда рублей поддержки

Почти 60 млрд рублей поддержки получили компании Московской области с 2021 года

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За 2021–2025 годы компаниям Московской области одобрено 174 льготных займа от федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и его регионального отделения на общую сумму 59,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Льготные займы ФРП Подмосковья и федерального ФРП – один из ключевых инструментов поддержки предприятий региона.
«
"Финансирование ФРП МО (Московской области – прим. ред.) и федерального ФРП позволило начать реализацию проектов с совокупным объемом инвестиций свыше 100 миллиардов рублей", — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Зампред уточнила, что льготные займы были предоставлены под разные цели: создание новых и модернизация действующих производств, выпуск новой продукции, приобретение и монтаж технологического оборудования.
Региональный ФРП выдает предприятиям льготные займы от 10 до 150 миллионов рублей на срок до семи лет. Ставка — от 1 до 5% годовых, она фиксируется на весь срок и не меняется при изменении ключевой ставки Центробанка.
В 2025 году региональный фонд выдал льготные займы на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Средства получил 21 промышленный проект с общим объемом инвестиций почти 4,3 миллиарда рублей.
 
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