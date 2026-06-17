Подмосковные компании за пять лет получили 59,3 миллиарда рублей поддержки

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За 2021–2025 годы компаниям Московской области одобрено 174 льготных займа от федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и его регионального отделения на общую сумму 59,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Льготные займы ФРП Подмосковья и федерального ФРП – один из ключевых инструментов поддержки предприятий региона.

« "Финансирование ФРП МО (Московской области – прим. ред.) и федерального ФРП позволило начать реализацию проектов с совокупным объемом инвестиций свыше 100 миллиардов рублей", — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Зампред уточнила, что льготные займы были предоставлены под разные цели: создание новых и модернизация действующих производств, выпуск новой продукции, приобретение и монтаж технологического оборудования.

Региональный ФРП выдает предприятиям льготные займы от 10 до 150 миллионов рублей на срок до семи лет. Ставка — от 1 до 5% годовых, она фиксируется на весь срок и не меняется при изменении ключевой ставки Центробанка.