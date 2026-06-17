МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жители Подмосковья более 25 тысяч раз воспользовались сервисом "Теле-МФЦ" с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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"Главное преимущество сервиса – возможность получить профессиональную помощь специалиста в режиме реального времени через экран смартфона или компьютера", — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства уточнила, что консультации охватывают широкий спектр услуг, доступных как в цифровых зонах многофункциональных центров, так и на региональном портале.
В формате "Теле-МФЦ" можно быстро получить консультацию специалиста: уточнить перечень документов, разобраться в сложных вопросах и узнать порядок получения госуслуг — без личного визита.
Также можно получить информацию об услугах управления Росреестра по Луганской Народной Республике и консультации уполномоченного по правам человека в Московской области. Дистанционно специалисты помогут с вопросами соцзащиты: оформлением льгот, пособий, социальных услуг, а также опекой и попечительством.
Если записаться на консультацию самостоятельно не получается, можно обратиться в любой многофункциональный центр — там специалисты помогут и ответят на все вопросы. Для онлайн-консультации необходимо авторизоваться с помощью единой системы идентификации и аутентификации на региональном портале госуслуг, в поисковой строке ввести "Дистанционное консультирование", в электронной форме указать тему и удобное время. В назначенный час достаточно подключиться к консультации с телефона или компьютера.