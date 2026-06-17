МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жители Подмосковья более 25 тысяч раз воспользовались сервисом "Теле-МФЦ" с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Если записаться на консультацию самостоятельно не получается, можно обратиться в любой многофункциональный центр — там специалисты помогут и ответят на все вопросы. Для онлайн-консультации необходимо авторизоваться с помощью единой системы идентификации и аутентификации на региональном портале госуслуг, в поисковой строке ввести "Дистанционное консультирование", в электронной форме указать тему и удобное время. В назначенный час достаточно подключиться к консультации с телефона или компьютера.