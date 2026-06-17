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Адвокат объяснил, почему важно следить за состоянием почтового ящика - РИА Новости, 17.06.2026
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15:29 17.06.2026
Адвокат объяснил, почему важно следить за состоянием почтового ящика

Левин: воры по переполненному почтовому ящику поймут, что хозяев нет дома

© РИА Новости / Александр ИвановПочтовые ящики
Почтовые ящики - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
Почтовые ящики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переполненный почтовый ящик в подъезде может стать сигналом для злоумышленников о том, что хозяева квартиры долго отсутствуют, рассказал адвокат филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов Юрий Левин.
  • Регулярное опустошение почтового ящика создает эффект присутствия и помогает не пропустить важные уведомления.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переполненный почтовый ящик в подъезде может стать сигналом для злоумышленников о том, что хозяева квартиры долго отсутствуют, заявил адвокат филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов Юрий Левин.
"Забирать почту из ящика в подъезде, в том числе во время отсутствия дома, важно для снижения риска ограбления. Ведь переполненный почтовый ящик - один из визуальных сигналов, указывающих на длительное отсутствие жильцов, что может стать поводом для злоумышленников выбрать именно вашу квартиру для совершения кражи", - сказал Левин РИАМО.
По словам адвоката, регулярное опустошение почтового ящика, в том числе при отъезде на дачу или в отпуск, создает эффект присутствия. Своевременное получение писем помогает не пропустить важные уведомления, включая судебные повестки, и предотвращает кражу документов, добавил Левин.
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