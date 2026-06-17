Адвокат объяснил, почему важно следить за состоянием почтового ящика

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переполненный почтовый ящик в подъезде может стать сигналом для злоумышленников о том, что хозяева квартиры долго отсутствуют, заявил адвокат филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов Юрий Левин.

По словам адвоката, регулярное опустошение почтового ящика, в том числе при отъезде на дачу или в отпуск, создает эффект присутствия. Своевременное получение писем помогает не пропустить важные уведомления, включая судебные повестки, и предотвращает кражу документов, добавил Левин.