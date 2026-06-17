Адвокат объяснил, почему важно следить за состоянием почтового ящика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переполненный почтовый ящик в подъезде может стать сигналом для злоумышленников о том, что хозяева квартиры долго отсутствуют, рассказал адвокат филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов Юрий Левин.
- Регулярное опустошение почтового ящика создает эффект присутствия и помогает не пропустить важные уведомления.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переполненный почтовый ящик в подъезде может стать сигналом для злоумышленников о том, что хозяева квартиры долго отсутствуют, заявил адвокат филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов Юрий Левин.
"Забирать почту из ящика в подъезде, в том числе во время отсутствия дома, важно для снижения риска ограбления. Ведь переполненный почтовый ящик - один из визуальных сигналов, указывающих на длительное отсутствие жильцов, что может стать поводом для злоумышленников выбрать именно вашу квартиру для совершения кражи", - сказал Левин РИАМО.
По словам адвоката, регулярное опустошение почтового ящика, в том числе при отъезде на дачу или в отпуск, создает эффект присутствия. Своевременное получение писем помогает не пропустить важные уведомления, включая судебные повестки, и предотвращает кражу документов, добавил Левин.