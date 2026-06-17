В Петербурге задержали водителя, врезавшегося в кофейный киоск

Краткий пересказ от РИА ИИ Водитель кроссовера Mitsubishi не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в киоск по продаже кофе на Заневском проспекте в Санкт-Петербурге.

Росгвардейцы задержали водителя, который пытался скрыться с места аварии.

Водитель с внешними признаками опьянения был передан сотрудникам ДПС.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Росгвардейцы задержали водителя кроссовера, врезавшегося в кофейный киоск в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга и попытавшегося скрыться с места аварии, сообщила пресс-служба регионального главка Росгвардии.

Согласно Telegram-каналу ведомства, во вторник вечером водитель кроссовера Mitsubishi не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в киоск по продаже кофе на Заневском проспекте рядом со станцией метро "Новочеркасская". Эта информация поступила наряду Росгвардии , находившемуся на патрулировании.

"Незамедлительно прибыв по данному адресу, росгвардейцы задержали агрессивного водителя иномарки, который пытался скрыться с места аварии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия также работала бригада скорой помощи, которая осматривала пострадавшую в результате ДТП девушку-пешехода.