В Петербурге задержали водителя, врезавшегося в кофейный киоск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водитель кроссовера Mitsubishi не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в киоск по продаже кофе на Заневском проспекте в Санкт-Петербурге.
- Росгвардейцы задержали водителя, который пытался скрыться с места аварии.
- Водитель с внешними признаками опьянения был передан сотрудникам ДПС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Росгвардейцы задержали водителя кроссовера, врезавшегося в кофейный киоск в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга и попытавшегося скрыться с места аварии, сообщила пресс-служба регионального главка Росгвардии.
Согласно Telegram-каналу ведомства, во вторник вечером водитель кроссовера Mitsubishi не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в киоск по продаже кофе на Заневском проспекте рядом со станцией метро "Новочеркасская". Эта информация поступила наряду Росгвардии, находившемуся на патрулировании.
"Незамедлительно прибыв по данному адресу, росгвардейцы задержали агрессивного водителя иномарки, который пытался скрыться с места аварии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия также работала бригада скорой помощи, которая осматривала пострадавшую в результате ДТП девушку-пешехода.
Водитель иномарки, который имел внешние признаки опьянения, передан сотрудникам ДПС, добавили в главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.