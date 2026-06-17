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В Петербурге задержали водителя, врезавшегося в кофейный киоск - РИА Новости, 17.06.2026
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21:51 17.06.2026
В Петербурге задержали водителя, врезавшегося в кофейный киоск

В Петербурге росгвардейцы задержали водителя, врезавшегося в кофейный киоск

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель кроссовера Mitsubishi не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в киоск по продаже кофе на Заневском проспекте в Санкт-Петербурге.
  • Росгвардейцы задержали водителя, который пытался скрыться с места аварии.
  • Водитель с внешними признаками опьянения был передан сотрудникам ДПС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Росгвардейцы задержали водителя кроссовера, врезавшегося в кофейный киоск в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга и попытавшегося скрыться с места аварии, сообщила пресс-служба регионального главка Росгвардии.
Согласно Telegram-каналу ведомства, во вторник вечером водитель кроссовера Mitsubishi не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в киоск по продаже кофе на Заневском проспекте рядом со станцией метро "Новочеркасская". Эта информация поступила наряду Росгвардии, находившемуся на патрулировании.
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"Незамедлительно прибыв по данному адресу, росгвардейцы задержали агрессивного водителя иномарки, который пытался скрыться с места аварии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия также работала бригада скорой помощи, которая осматривала пострадавшую в результате ДТП девушку-пешехода.
Водитель иномарки, который имел внешние признаки опьянения, передан сотрудникам ДПС, добавили в главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
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