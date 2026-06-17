Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия должна продолжать рассказывать о трагедии в Брянской области всему миру, несмотря на отсутствие реакции европейских столиц.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Европейские столицы опять обойдут вниманием трагедию в Брянской области, но Россия должна продолжать рассказывать о таких зверствах всему миру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Хочу предположить, что в европейских столицах опять обойдут вниманием эту трагедию, что опять мы не услышим каких-либо слов осуждающих от руководства в европейских столицах. Но это не значит, что мы должны опускать руки. Наоборот, мы должны продолжать рассказывать об этих зверствах без преувеличения всему миру", - сказал Песков в интервью RT.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. СК России возбудил уголовное дело о теракте.