Песков рассказал, как Россия ответит на удар по автобусу в Брянской области

"Ответные действия — это продолжение специальной военной операции с тем, чтобы обезопасить нашу страну и наше население от таких террористических проявлений", — сказал он.

Сегодня украинские боевики ударили по автобусу с детьми из Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены из ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек, включая шестерых детей, получили осколочные ранения. Два ребенка находятся в реанимации.