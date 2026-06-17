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Песков рассказал, как Россия ответит на удар по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
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19:32 17.06.2026 (обновлено: 20:50 17.06.2026)
Песков рассказал, как Россия ответит на удар по автобусу в Брянской области

Песков: ответом России на удар в Брянской области будет продолжение СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды в Брянской области, погибла женщина, сопровождавшая команду.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответными действиями на удар ВСУ по автобусу будет продолжение СВО.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россия ответит на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области продолжением СВО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с RT.
«
"Ответные действия — это продолжение специальной военной операции с тем, чтобы обезопасить нашу страну и наше население от таких террористических проявлений", — сказал он.
Сегодня украинские боевики ударили по автобусу с детьми из Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены из ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек, включая шестерых детей, получили осколочные ранения. Два ребенка находятся в реанимации.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку ВСУ охотой на мирных жителей. Минск потребовал объяснений от Киева.
Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина пытается спровоцировать республику и расширить зону конфликта из-за неудач на фронте. Крупнейшая местная партия "Белая Русь" призвала осудить удар на международном уровне.
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РоссияБрянская областьАтака ВСУ на автобус с детьми из БелоруссииСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковЕгор Ковальчук
 
 
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