Песков рассказал, как Россия ответит на удар по автобусу в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды в Брянской области, погибла женщина, сопровождавшая команду.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответными действиями на удар ВСУ по автобусу будет продолжение СВО.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россия ответит на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области продолжением СВО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с RT.
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"Ответные действия — это продолжение специальной военной операции с тем, чтобы обезопасить нашу страну и наше население от таких террористических проявлений", — сказал он.
Сегодня украинские боевики ударили по автобусу с детьми из Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены из ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек, включая шестерых детей, получили осколочные ранения. Два ребенка находятся в реанимации.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку ВСУ охотой на мирных жителей. Минск потребовал объяснений от Киева.
Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина пытается спровоцировать республику и расширить зону конфликта из-за неудач на фронте. Крупнейшая местная партия "Белая Русь" призвала осудить удар на международном уровне.