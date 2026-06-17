Российская рапиристка завоевала бронзу чемпионата Европы по фехтованию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская рапиристка Владислава Пенюшкина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Антони (Франция).
- В полуфинале Владислава Пенюшкина проиграла олимпийской чемпионке 2012 года итальянке Арианне Эрриго со счетом 11:15.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российская рапиристка Владислава Пенюшкина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Антони (Франция).
В полуфинальной встрече россиянка проиграла олимпийской чемпионке 2012 года итальянке Арианне Эрриго со счетом 11:15.
Пенюшкиной 22 года. Она впервые в карьере завоевала медаль чемпионата Европы по фехтованию. В мае 2026 года она стала бронзовым призером на этапе Кубка мира по фехтованию в Стамбуле, а в 2024 году заняла третье место на Играх БРИКС.
Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики будут выступать без ограничений начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.