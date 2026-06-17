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В Госдуме предложили изменить срок индексации страховых пенсий - РИА Новости, 17.06.2026
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05:26 17.06.2026
В Госдуме предложили изменить срок индексации страховых пенсий

Нилов предложил сохранить индексацию страховых пенсий с 1 января

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Нилов предложил сохранить индексацию страховых пенсий с 1 января.
  • В прошлом и текущем годах индексация страховых пенсий была произведена 1 января.
  • В прошлом году индексация была доведена до уровня фактической инфляции 1 февраля.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сохранить индексацию страховых пенсий с 1 января, а не возвращаться к прежнему порядку, когда она проводилась с 1 февраля на уровень фактической инфляции.
"Со следующего года индексация планируется с 1 февраля, по общим правилам, на уровень фактической инфляции, и с 1 апреля, в зависимости от возможности бюджета Социального фонда. Но я считаю, правильно было бы сохранить уже действующую модель и привычную модель - с 1 января", - сказал Нилов РИА Новости.
Он напомнил, что в прошлом и текущем годах индексация страховой пенсий была произведена 1 января.
"В прошлом году они были доиндексированы 1 февраля для того, чтобы индексация была не ниже уровня фактической инфляции. В этом же году произошла индексация с 1 января, и коэффициент был заложен выше прогнозной инфляции, то есть произошло нормальное индексирование", - уточнил депутат.
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