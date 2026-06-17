В Госдуме предложили изменить срок индексации страховых пенсий

Краткий пересказ от РИА ИИ Ярослав Нилов предложил сохранить индексацию страховых пенсий с 1 января.

В прошлом и текущем годах индексация страховых пенсий была произведена 1 января.

В прошлом году индексация была доведена до уровня фактической инфляции 1 февраля.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сохранить индексацию страховых пенсий с 1 января, а не возвращаться к прежнему порядку, когда она проводилась с 1 февраля на уровень фактической инфляции.

"Со следующего года индексация планируется с 1 февраля, по общим правилам, на уровень фактической инфляции, и с 1 апреля, в зависимости от возможности бюджета Социального фонда. Но я считаю, правильно было бы сохранить уже действующую модель и привычную модель - с 1 января", - сказал Нилов РИА Новости.

Он напомнил, что в прошлом и текущем годах индексация страховой пенсий была произведена 1 января.