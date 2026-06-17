"Загнан в ловушку": СМИ заявили о провале Пашиняна из-за решения по России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на дистанцирование от России не принес ожидаемых выгод, а сближение с Западом не привело к получению конкретных гарантий безопасности, пишет издание Strategic Culture.
- По словам автора статьи, из-за этого Пашинян оказался в политическом тупике, а пространство для маневра у него стремительно сокращается.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на дистанцирование от России не принес ему ожидаемых выгод и загнал лидера в политический тупик, пишет издание Strategic Culture.
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"Пашинян вложил значительный политический капитал в укрепление связей с ЕС и другими евроатлантическими структурами. При этом подразумевалось, что Запад сможет постепенно заменить Россию в качестве главного стратегического партнера Армении. <…> Однако Пашинян оказался перед лицом неприятной реальности: дистанцирование Армении от Москвы не принесло ожидаемых стратегических выгод, в то время как сближение с Западом не привело к получению конкретных гарантий безопасности", — отмечается в публикации.
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Автор статьи подчеркивает, что в сложившейся ситуации время работает против армянского премьера, а национальные интересы Еревана стали фактически заложниками неверного курса.
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"Армения вступает в период растущей политической неопределенности. Премьер-министр по-прежнему удерживает власть, но пространство для маневра у него стремительно сокращается. <…> В конечном счете Пашинян оказался загнан в ловушку дилеммы, во многом созданной его собственным политическим выбором. И чем дольше он будет оставаться в этом тупике, тем труднее станет <…> сохранять стратегические интересы Армении", — признает Strategic Culture.
Весной 2025 года в Армении приняли закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членства. Премьер заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного нахождения республики в ЕС и ЕАЭС, но пообещал соотносить повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
В апреле президент России Владимир Путин подчеркивал, что нахождение в обоих союзах невозможно по определению.