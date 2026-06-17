"Загнан в ловушку": СМИ заявили о провале Пашиняна из-за решения по России

«

"Пашинян вложил значительный политический капитал в укрепление связей с ЕС и другими евроатлантическими структурами. При этом подразумевалось, что Запад сможет постепенно заменить Россию в качестве главного стратегического партнера Армении. <…> Однако Пашинян оказался перед лицом неприятной реальности: дистанцирование Армении от Москвы не принесло ожидаемых стратегических выгод, в то время как сближение с Западом не привело к получению конкретных гарантий безопасности", — отмечается в публикации.