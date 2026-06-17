Рейтинг@Mail.ru
"Загнан в ловушку": СМИ заявили о провале Пашиняна из-за решения по России - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:49 17.06.2026
"Загнан в ловушку": СМИ заявили о провале Пашиняна из-за решения по России

Strategic Culture: Пашинян оказался в ловушке, начав дистанцирование от России

© AP Photo / Evgenia Novozhenina/Pool PhotoПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Evgenia Novozhenina/Pool Photo
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на дистанцирование от России не принес ожидаемых выгод, а сближение с Западом не привело к получению конкретных гарантий безопасности, пишет издание Strategic Culture.
  • По словам автора статьи, из-за этого Пашинян оказался в политическом тупике, а пространство для маневра у него стремительно сокращается.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на дистанцирование от России не принес ему ожидаемых выгод и загнал лидера в политический тупик, пишет издание Strategic Culture.
«
"Пашинян вложил значительный политический капитал в укрепление связей с ЕС и другими евроатлантическими структурами. При этом подразумевалось, что Запад сможет постепенно заменить Россию в качестве главного стратегического партнера Армении. <…> Однако Пашинян оказался перед лицом неприятной реальности: дистанцирование Армении от Москвы не принесло ожидаемых стратегических выгод, в то время как сближение с Западом не привело к получению конкретных гарантий безопасности", — отмечается в публикации.
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Глава "Процветающей Армении" подал в суд на Пашиняна
13 июня, 13:47
Автор статьи подчеркивает, что в сложившейся ситуации время работает против армянского премьера, а национальные интересы Еревана стали фактически заложниками неверного курса.
«
"Армения вступает в период растущей политической неопределенности. Премьер-министр по-прежнему удерживает власть, но пространство для маневра у него стремительно сокращается. <…> В конечном счете Пашинян оказался загнан в ловушку дилеммы, во многом созданной его собственным политическим выбором. И чем дольше он будет оставаться в этом тупике, тем труднее станет <…> сохранять стратегические интересы Армении", — признает Strategic Culture.
Весной 2025 года в Армении приняли закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членства. Премьер заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного нахождения республики в ЕС и ЕАЭС, но пообещал соотносить повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
В апреле президент России Владимир Путин подчеркивал, что нахождение в обоих союзах невозможно по определению.
Паспорт гражданина Армении - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
"Он предатель!" В Армении неожиданно отреагировали на итоги выборов
8 июня, 19:29
 
В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала