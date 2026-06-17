Пашинян заявил, что при приглашении поедет на саммит ЕПС в Баку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поедет в Баку на саммит Европейского политического сообщества, если ему поступит приглашение.
- Азербайджан примет 12-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в 2028 году.
ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заранее заявил, что поедет в Азербайджан на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), если ему поступит приглашение.
Азербайджан примет 12-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в 2028 году.
"Если, конечно, будет приглашение на саммит Европейского политического сообщества (в Азербайджане – ред.), я заранее говорю: я поеду", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
В августе 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.