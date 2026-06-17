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Пашинян заявил, что при приглашении поедет на саммит ЕПС в Баку - РИА Новости, 17.06.2026
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18:04 17.06.2026
Пашинян заявил, что при приглашении поедет на саммит ЕПС в Баку

Пашинян заявил, что при приглашении поедет на саммит ЕПС в Баку в 2028 году

© AP Photo / Evgenia Novozhenina/Pool PhotoПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Evgenia Novozhenina/Pool Photo
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поедет в Баку на саммит Европейского политического сообщества, если ему поступит приглашение.
  • Азербайджан примет 12-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в 2028 году.
ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заранее заявил, что поедет в Азербайджан на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), если ему поступит приглашение.
Азербайджан примет 12-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в 2028 году.
"Если, конечно, будет приглашение на саммит Европейского политического сообщества (в Азербайджане – ред.), я заранее говорю: я поеду", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
В августе 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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