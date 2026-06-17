В ЛНР женщина погибла при ударе ВСУ по гражданскому автомобилю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кременском муниципальном округе на трассе Бараниковка — Краснореченское беспилотник атаковал гражданский автомобиль.
- Женщина погибла, еще два человека ранены, им оказывается необходимая медицинская помощь.
ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Женщина погибла при ударе ВСУ по гражданскому автомобилю в Луганской Народной Республике, два человека ранены, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"В Кременском муниципальном округе на трассе Бараниковка-Краснореченское беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате удара погибла женщина", - говорится в сообщении.
Уточняется, что еще два человека получили ранения.
"Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Пасечник.