Следователи собрали доказательства атаки ВСУ на панораму в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи собрали все остатки вещественных доказательств атаки ВСУ на музей-панораму в Севастополе, идут оперативные действия.
- ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня, но исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены.
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Следователи собрали все остатки вещественных доказательств атаки ВСУ на музей-панораму в Севастополе, идут оперативные действия, сообщил журналистам замдиректора по безопасности музея Максим Пасечный.
"Сейчас разбирается следствие, они собрали все остатки вещественных доказательств, и в настоящее время проводятся все оперативно оперативные действия", - сказал Пасечный.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня, разгорелся пожар. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.