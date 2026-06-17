Следователи собрали доказательства атаки ВСУ на панораму в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Следователи собрали все остатки вещественных доказательств атаки ВСУ на музей-панораму в Севастополе, идут оперативные действия, сообщил журналистам замдиректора по безопасности музея Максим Пасечный.

"Сейчас разбирается следствие, они собрали все остатки вещественных доказательств, и в настоящее время проводятся все оперативно оперативные действия", - сказал Пасечный.