Рейтинг@Mail.ru
Следователи собрали доказательства атаки ВСУ на панораму в Севастополе - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 17.06.2026
Следователи собрали доказательства атаки ВСУ на панораму в Севастополе

Следователи собрали вещественные доказательства атаки на панораму в Севастополе

© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото предоставлено музеем
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи собрали все остатки вещественных доказательств атаки ВСУ на музей-панораму в Севастополе, идут оперативные действия.
  • ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня, но исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены.
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Следователи собрали все остатки вещественных доказательств атаки ВСУ на музей-панораму в Севастополе, идут оперативные действия, сообщил журналистам замдиректора по безопасности музея Максим Пасечный.
"Сейчас разбирается следствие, они собрали все остатки вещественных доказательств, и в настоящее время проводятся все оперативно оперативные действия", - сказал Пасечный.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня, разгорелся пожар. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.
Музей обороны Севастополя после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Названы сроки восстановления музея обороны Севастополя, атакованного ВСУ
Вчера, 14:33
 
СевастопольВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала