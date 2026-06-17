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Право участвовать в выборах имеют 17 политических партий, заявила Памфилова - РИА Новости, 17.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
15:42 17.06.2026 (обновлено: 15:55 17.06.2026)
Право участвовать в выборах имеют 17 политических партий, заявила Памфилова

Памфилова: право участвовать в выборах в РФ имеют 17 из 20 политических партий

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Право участвовать в выборах в РФ имеют 17 политических партий.
  • Выборы назначены на 20 сентября, будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Право участвовать в выборах в РФ имеют 17 политических партий, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"К текущему электоральному сезону сейчас выжили 25 партий, которые официально зарегистрированы. Буквально на днях было принято решение, чуть ли не вчера. А из них 17 ныне имеют право на сегодняшний день участвовать в выборах. То есть 17 партий мы ожидаем, что будут участвовать в разной степени в предстоящих выборах", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Выборы назначены на 20 сентября, будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу. Ранее президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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