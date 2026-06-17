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Премьер Малайзии оценил развитие отношений с Россией - РИА Новости, 17.06.2026
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20:26 17.06.2026 (обновлено: 20:38 17.06.2026)
Премьер Малайзии оценил развитие отношений с Россией

Премьер Малайзии положительно оценил развитие отношений с Россией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Малайзийский премьер Анвар Ибрагим заявил о замечательных отношениях между Россией и Малайзией.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. У России и Малайзии сегодня замечательные отношения, заявил малайзийский премьер Анвар Ибрагим.
"В последние годы у нас наблюдаются замечательные отношения, много хороших событий, отношения развиваются", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Россия - АСЕАН.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Премьер Малайзии восхитился стремлением России к сотрудничеству
Вчера, 20:30
 
В миреМалайзияРоссияКазаньАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Владимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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