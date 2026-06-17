Премьер Малайзии оценил развитие отношений с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Малайзийский премьер Анвар Ибрагим заявил о замечательных отношениях между Россией и Малайзией.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. У России и Малайзии сегодня замечательные отношения, заявил малайзийский премьер Анвар Ибрагим.
"В последние годы у нас наблюдаются замечательные отношения, много хороших событий, отношения развиваются", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Россия - АСЕАН.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.