Хорошего дня: красивые картинки и открытки с пожеланиями

Хорошего дня: красивые картинки и открытки с пожеланиями

© Открытка создана РИА Новости Хорошего дня: красивые картинки и открытки с пожеланиями

Пожелание "Хорошего дня" — это знак внимания, который мгновенно поднимает настроение. В нашей подборке открытки с пожеланиями хорошего дня на любой случай: теплые картинки с добрыми словами, вдохновляющие картинки с мотивирующими фразами, яркие и нежные варианты для любимого человека и подруги, для каждого дня недели, прикольные картинки с надписями. Все изображения можно скачать бесплатно в один клик и отправить в мессенджеры или соцсети.

Красивые картинки "Хорошего дня и настроения"

Открытки с красивыми словами — пожеланиями прекрасного настроения и удачного дня: лаконичные композиции, современный дизайн, красивые надписи. Не откладывайте добрые слова на потом. Красивые открытки уместны и в деловой переписке, и в личном общении. Отправьте красивую открытку хорошего дня прямо сейчас — маме, подруге, любимому человеку, другу, коллеге.

Картинки с пожеланиями хорошего дня и позитива

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Выбирайте открытки и пожелания хорошего дня, чтобы:

начать утро близкого человека с улыбки;

поддержать в будний день, когда особенно нужен позитив;

напомнить о себе без повода — просто так, от души;

показать, что человек важен для вас без лишних слов;

подарить заряд позитивного настроения в любой день недели.

Стильные открытки "Добрый день и хорошего настроения"

Иногда достаточно нескольких искренних слов, чтобы задать тон всему дню. Красивая открытка или душевная картинка с добрыми словами подарит улыбку получателю. Открытки доброго дня с изображением цветов, рассвета, летнего утра или чашки ароматного кофе и теплые, душевные надписи. Делитесь хорошим настроением каждый день.

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Открытки с пожеланиями хорошего дня для женщин и мужчин

В этом разделе собраны романтические картинки для отправки любимому человеку, стильные открытки с короткими позитивными пожеланиями для подруги, мамы, коллеги. Для женщин — нежные, цветочные, трогательные образы. Для мужчин — лаконичные, стильные изображения в нейтральных тонах.

Прекрасного дня: картинки для любимой женщины или подруги

Нежные открытки с цветами — розами, ромашками, пионами и полевыми букетами. Теплые оттенки, акварельные иллюстрации и ласковые слова: такие картинки отлично подойдут для подруги, мамы, коллеги или любимой девушки.

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Варианты подписей:

Ты заслуживаешь только прекрасных дней — пусть этот станет одним из них!

Желаю тебе дня, такого же нежного и светлого, как ты сама!

Желаю дня, полного улыбок и приятных моментов!

Пусть сегодня всё получается легко и с улыбкой — хорошего дня, милая!

Лови позитив и не забывай улыбаться!

Пусть солнце светит именно для тебя — хорошего дня!

Мужской формат: открытки хорошего дня для любимого мужчины

Теплые открытки с пожеланиями продуктивного, успешного, позитивного дня с минималистичным дизайном. Подарите парню, другу, мужу хорошее настроение и позитивный заряд на весь день.

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Ты справишься со всем. Я в тебя верю. Хорошего дня!

Пусть день пройдет гладко, коллеги не раздражают, а вечер будет наш.

Пусть все идет по плану. Удачного дня! И помни — дома тебя ждут. До вечера!

Пожелания здоровья и добра в картинках

"Удачного дня!", "Ты справишься!", "Этот день создан для тебя!" — позитивные картинки со словами поддержки для тех, кто идет на важную встречу, начинает новое дело или просто, чтобы поднять настроение даже в самое хмурое утро. Открытки с пожеланиями удачи, счастья, здоровья и любви.

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Пожелания хорошего дня по дням недели

Отправляйте открытки не только по праздникам, но и в будний день: обычный вторник, дождливую среду, субботнее утро. Подготовили для вас мотивирующие открытки с вдохновляющими фразами на каждый день. Понедельник требует заряда бодрости, среда — поддержки на экваторе, а пятница — радости предвкушения выходных. Открытки для расслабленных, радостных, беззаботных выходных с пожеланиями замечательного дня, долгого сна, вкусного завтрака и приятных встреч.

Понедельник: картинки для бодрого начала недели

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Желаю дня без понедельников — даже если сегодня понедельник!

Новая неделя — новые возможности. Заряжайся и вперед!

Понедельник — это просто первый шаг к пятнице и начало чего-то хорошего.

Вторник: открытки для продуктивного дня

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Вторник — значит, всё идёт по плану. Хорошего дня!

Ты уже в ритме — пусть день пройдёт продуктивно и легко!

Хорошего дня! А если не получится — хотя бы терпимого.

Среда: позитивные картинки для экватора недели

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Середина недели — ты молодец, что не сдаёшься! Хорошего дня!

Пусть кофе будет крепким, а люди — приятными. Хорошего дня!

Среда: ещё чуть-чуть — и выходные. Держись и улыбайся!

Четверг: пожелания прекрасного дня в предвкушении отдыха

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Четверг — почти финишная прямая. Пусть день будет лёгким!

Завтра пятница, а пока надо потрудиться — хорошего четверга!

Ты справишься со всем — хорошего дня и отличного настроения!

Пятница: картинки с пожеланием хорошего дня и легкого финала

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Пятница! Ещё немного — и ты свободен. Хорошего дня!

Последний рывок — и заслуженный отдых. С добрым пятничным утром!

Самый любимый день недели наступил. Пусть он пролетит легко и радостно!

Суббота: красивые картинки для отличного субботнего дня

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Суббота создана для радости, отдыха и хорошего настроения. Удачного дня — и меньше поводов для стресса.

Никаких будильников, никакой спешки — только ты и прекрасная суббота!

Пусть суббота подарит тебе именно то, о чём ты мечтал всю неделю: сон и отдых.

Воскресенье: воскресный позитив и пожелание чудесного отдыха

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Воскресенье — лучший повод побыть собой. Отдыхай и наслаждайся!

Пусть воскресенье зарядит тебя энергией и хорошим настроением на всю предстоящую неделю.

Последний день недели — это ещё один шанс прожить день ярко!

Прикольные и смешные открытки

Смешные открытки с котами, забавными персонажами, остроумными надписями — лучший способ рассмешить друга, коллегу или подругу. Забавная картинка утром — гарантия хорошего настроения на весь день. Прикольные картинки хорошего дня подходят для любого дня недели — будь то обычный вторник, долгожданная пятница, субботний отдых или воскресный семейный день.

Смешные и прикольные картинки для отличного настроения

Забавные открытки с шутками и милыми персонажами с пожеланиями солнечного дня и прекрасного настроения заставят улыбнуться. Отправьте такую картинку другу, подруге, любимому человеку или коллеге.

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Яркие картинки хорошего дня с надписями

Яркие, красочные открытки надписями, чтобы каждое утро начиналось с радости. Выбирайте открытку для мамы, любимой, друга или коллеги и делитесь хорошим настроением каждый день!

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Как выбрать открытку хорошего дня

Выбирайте красивые, стильные и душевные открытки. Скачивайте бесплатные открытки хорошего дня, отправляйте родным, друзьям, коллегам.

Учитывайте адресата — мужчине подойдут лаконичные и мотивирующие картинки, женщине — нежные и романтичные.

Подбираете под каждый день недели — в понедельник нужен заряд энергии, в пятницу — радость от предстоящих выходных.

Выбирайте тон — коллеге отправьте пожелание удачного дня, маме — душевные слова о здоровье и радости.

Пожелание Кому подходит Хорошего дня Универсальное, для всех Удачного дня Коллегам, мужу, близким Приятного дня Подруге, маме, любимым Отличного дня Друзьям, коллегам Солнечного дня Маме, подруге, девушке Продуктивного дня Коллеге, мужу Замечательного дня Друзьям, родным Чудесного дня Подруге, любимой Позитивного дня Универсальное, для всех Успешного дня Мужчине, другу Радостного дня Родным и близким Светлого дня Маме, жене

Воспользуйтесь готовой картинкой или создайте открытку сами с помощью Kandinsky, Шедеврум или Алисы. Создайте уникальную открытку — без дизайнерских навыков всего за несколько минут бесплатно и без регистрации. Введите описание — получите персональную картинку хорошего дня.

Напишите промпт — описание картинки, которую хотите получить. Например:

Солнечное летнее утро, цветущий сад, чашка кофе, надпись "хорошего дня", стиль акварель.

Милый котенок с цветами, яркие цвета, праздничное настроение, пожелание "хорошего дня".

Рассвет над городом, вдохновляющий вид, красивые слова о добром утре, стиль цифровое искусство.