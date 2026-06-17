В Брестской крепости рассказали, как противостоять переписыванию истории

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Противодействие фальсификации истории и сохранение правды о Великой Отечественной войне — главные направления работы Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Как в музее продолжают поиск и идентификацию защитников крепости спустя 85 лет после начала войны, а также занимаются историческим просвещением миллионов туристов, обсудили на пресс-конференции, приуроченной ко Дню памяти и скорби, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Как рассказал директор Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Александр Коркотадзе, в настоящее время существует множество попыток из-за рубежа исказить историческую правду о событиях Великой Отечественной войны. Поэтому музей видит своей важнейшей задачей сохранение подлинной истории и донесение ее до своих посетителей.

© РИА Новости / Мария Девахина Пресс-конференция в формате видеомоста Москва — Брест, приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны и героической обороны Брестской крепости © РИА Новости / Мария Девахина Пресс-конференция в формате видеомоста Москва — Брест, приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны и героической обороны Брестской крепости

"К нам приезжают граждане России, стран СНГ и даже европейских стран, потому что мы показываем правдивую историю: факты, судьбы людей. В музее обороны Брестской крепости — десятки, сотни фотографий реальных людей, которые сражались и погибали на этой земле. Мы рассказываем об их судьбах, подвиге и трагедии. Именно за этим приезжают посетители — чтобы испытать и горечь утраты за павших соотечественников, и гордость за то, что у нас были такие герои, преданные своей родине", — отметил Коркотадзе.

Одним из ярких примеров сохранения исторической правды в мемориальном комплексе стала многолетняя работа по установлению судеб защитников крепости. Как рассказала заместитель директора по научной работе Елена Митюкова, эта деятельность ведется с самого основания музея и не прекращается по сей день.

"За последние пять лет мы установили и внесли в списки защитников Брестской крепости более 60 новых имен, которые ранее были неизвестны. В этом году увековечили на мемориальных плитах имя сержанта Григория Манкина, уроженца Смоленской области. Он погиб в первый день войны, но долгие годы числился пропавшим без вести — в документах была ошибка в фамилии. И только в прошлом году, после получения архивной справки, мы смогли это сделать. Сегодня это уже 264-е документально подтвержденное имя на плите мемориала", — рассказала Митюкова.

Представители мемориального комплекса также подчеркнули важность работы с подрастающим поколением. По их словам, несмотря на опасения некоторых родителей, что детям не стоит рассказывать о жестоких страницах войны, опыт показывает обратное.

"Дети должны с ранних лет понимать, почему они сейчас живут в такой стране и кто спас наши народы от геноцида и уничтожения. Да, постепенно, но вводить их в эту тему нужно — потому что появляется чувство благодарности к своим предшественникам, победившим фашизм. А это очень важное чувство для любого человека", — объяснил Коркотадзе.

В музее также напомнили, что в честь празднования 22 июня гостей ждут масштабные памятные мероприятия, в том числе открытие мемориальной зоны "Скорбь", выставки и концертные программы, а также митинг-реквием.