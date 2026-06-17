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Перечислены виды квартир, которые нельзя покупать для сдачи в аренду - РИА Новости, 17.06.2026
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02:10 17.06.2026
Перечислены виды квартир, которые нельзя покупать для сдачи в аренду

Аналитик Винер: квартиры для сдачи нужно покупать исходя из требований рынка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Строительство жилья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению сооснователя "Группы Родина" Антона Винера, главная ошибка инвесторов — покупка квартиры исходя из личных вкусов, а не требований рынка.
  • Рискованные объекты для аренды: квартиры площадью от 100 квадратных метров, удаленные районы без инфраструктуры, нестандартные планировки, первые и последние этажи, а также слишком большие студии.
МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Покупка жилья для сдачи в аренду часто разочаровывает начинающих инвесторов. О том, какие объекты приносят убытки, агентству "Прайм" рассказал сооснователь "Группы Родина" Антон Винер.
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"Причина заключается в том, что будущие собственники нередко оценивают объект по принципу "ежемесячная аренда умножить на 12 месяцев", не учитывая периоды простоя, налоги, расходы на ремонт и обновление отделки. В результате ожидаемые 10–12% годовых превращаются в реальные 4–6%", — пояснил эксперт.
По словам Винера, главная ошибка — покупка квартиры "как для себя", исходя из личных вкусов, а не требований рынка. Самые рискованные объекты: квартиры площадью от 100 квадратных метров (простои до полугода, доходность 2–3%), удаленные районы без инфраструктуры, нестандартные планировки, первые и последние этажи, а также слишком большие студии (свыше 35–38 квадратных метров).
Эксперт советует перед покупкой честно оценить, кто будет арендатором, какой будет реальная чистая доходность и как быстро квартиру удастся продать. Инвестиции в недвижимость — не гарантированный лёгкий доход, а бизнес с множеством рисков.
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