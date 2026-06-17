Перечислены виды квартир, которые нельзя покупать для сдачи в аренду

"Причина заключается в том, что будущие собственники нередко оценивают объект по принципу "ежемесячная аренда умножить на 12 месяцев", не учитывая периоды простоя, налоги, расходы на ремонт и обновление отделки. В результате ожидаемые 10–12% годовых превращаются в реальные 4–6%", — пояснил эксперт.

По словам Винера, главная ошибка — покупка квартиры "как для себя", исходя из личных вкусов, а не требований рынка. Самые рискованные объекты: квартиры площадью от 100 квадратных метров (простои до полугода, доходность 2–3%), удаленные районы без инфраструктуры, нестандартные планировки, первые и последние этажи, а также слишком большие студии (свыше 35–38 квадратных метров).