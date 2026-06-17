В Ульяновской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Ульяновской области объявили режим "Ракетная опасность".
- Губернатор Алексей Русских призвал людей использовать в качестве укрытия помещения с несущими стенами и без окон и не оставаться на открытой местности.
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Режим "Ракетная опасность" объявлен на территории Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских.
"Внимание! Ракетная опасность на территории Ульяновской области. Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтом", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Тех, кто находится на улице или в транспорте, губернатор призвал следовать в ближайшее укрытие или безопасное место и находиться там до сигнала "Отбой ракетной опасности".
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