Корейский ученый рассказал, чем опасны азиатские блюда

Краткий пересказ от РИА ИИ Диета с высоким содержанием соли способствует развитию рака желудка, рассказал профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Корейском университете Пак Сон Су.

Южная Корея, Япония и Китай относятся к числу стран с самым высоким уровнем заболеваемости раком желудка в мире.

Предпочтение соленой пищи является одной из основных причин высокой заболеваемости раком желудка в Азии.

СЕУЛ, 17 июн - РИА Новости. Диета с высоким содержанием соли, распространенная в странах Азии, способствует развитию рака желудка, рассказал РИА Новости профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Корейском университете Пак Сон Су.

Южная Корея наряду с Японией Китаем относится к числу стран с самым высоким уровнем заболеваемости раком желудка в мире - одним из наиболее распространенных типов онкологии. В Республике Корея этот рак вид рака входит в пятерку наиболее часто диагностируемых.

"Предпочтение соленой пищи, такой как супы, тушеные блюда... морепродукты, маринады, чрезмерное употребление кимчи, является одной из основных причин высокой заболеваемости раком желудка", - рассказал исследователь.

По словам профессора, в Азии диета с высоким содержанием соли играет особенно важную роль в развитии заболевания. Такая пища повреждает слизистую оболочку желудка, способствует воспалению и повышает восприимчивость к инфекции Helicobacter pylori, которая, в свою очередь, увеличивает риск развития рака желудка примерно в два раза.

В сентябре 2025 года группа ученых под руководством Пак Сон Су проанализировала 507 научных работ из международных медицинских баз данных PubMed, Embase и Cochrane и оценила влияние 139 факторов, включая питание, образ жизни, окружающую среду, лекарственные препараты, инфекции и генетические особенности, на риск развития и профилактику рака желудка.