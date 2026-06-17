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Корейский ученый рассказал, чем опасны азиатские блюда - РИА Новости, 17.06.2026
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01:42 17.06.2026
Корейский ученый рассказал, чем опасны азиатские блюда

Пак Сон Су: азиатская диета с большим содержанием соли грозит раком желудка

CC BY-SA 2.0 / Tatsuhiko Miyagawa / Суп кимчи-джигае
Суп кимчи-джигае - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
CC BY-SA 2.0 / Tatsuhiko Miyagawa /
Суп кимчи-джигае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диета с высоким содержанием соли способствует развитию рака желудка, рассказал профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Корейском университете Пак Сон Су.
  • Южная Корея, Япония и Китай относятся к числу стран с самым высоким уровнем заболеваемости раком желудка в мире.
  • Предпочтение соленой пищи является одной из основных причин высокой заболеваемости раком желудка в Азии.
СЕУЛ, 17 июн - РИА Новости. Диета с высоким содержанием соли, распространенная в странах Азии, способствует развитию рака желудка, рассказал РИА Новости профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Корейском университете Пак Сон Су.
Южная Корея наряду с Японией и Китаем относится к числу стран с самым высоким уровнем заболеваемости раком желудка в мире - одним из наиболее распространенных типов онкологии. В Республике Корея этот рак вид рака входит в пятерку наиболее часто диагностируемых.
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"Предпочтение соленой пищи, такой как супы, тушеные блюда... морепродукты, маринады, чрезмерное употребление кимчи, является одной из основных причин высокой заболеваемости раком желудка", - рассказал исследователь.
По словам профессора, в Азии диета с высоким содержанием соли играет особенно важную роль в развитии заболевания. Такая пища повреждает слизистую оболочку желудка, способствует воспалению и повышает восприимчивость к инфекции Helicobacter pylori, которая, в свою очередь, увеличивает риск развития рака желудка примерно в два раза.
В сентябре 2025 года группа ученых под руководством Пак Сон Су проанализировала 507 научных работ из международных медицинских баз данных PubMed, Embase и Cochrane и оценила влияние 139 факторов, включая питание, образ жизни, окружающую среду, лекарственные препараты, инфекции и генетические особенности, на риск развития и профилактику рака желудка.
Результаты исследования показали, что инфицирование Helicobacter pylori повышает риск развития рака желудка примерно в два раза. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск в 1,5–2,2 раза, питание с высоким содержанием соли и употребление маринованных продуктов - в 1,4–2 раза, а курение - примерно в 1,3–1,8 раза.
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