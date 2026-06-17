Лантратова: омбудсмены получат доступ к видеонаблюдению на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все региональные омбудсмены получат доступ к системе видеонаблюдения за ходом голосования, рассказала Яна Лантратова.
- Доступ будет в режиме реального времени.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Все региональные омбудсмены РФ в ходе сентябрьских выборов будут иметь доступ к видеонаблюдению, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Всем уполномоченным по правам человека в субъектах будут выданы ключи для доступа к системе видеонаблюдения за ходом голосования в режиме реального времени", - сказала Лантратова в ходе заседания Всероссийского координационного Совета уполномоченного по правам человека на тему: "Обеспечение прав участников избирательного процесса: обмен лучшими практиками".