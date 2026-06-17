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Лантратова: омбудсмены получат доступ к видеонаблюдению на выборах - РИА Новости, 17.06.2026
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Лантратова: омбудсмены получат доступ к видеонаблюдению на выборах

Лантратова: региональные омбудсмены получат доступ к видеонаблюдению на выборах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все региональные омбудсмены получат доступ к системе видеонаблюдения за ходом голосования, рассказала Яна Лантратова.
  • Доступ будет в режиме реального времени.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Все региональные омбудсмены РФ в ходе сентябрьских выборов будут иметь доступ к видеонаблюдению, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Всем уполномоченным по правам человека в субъектах будут выданы ключи для доступа к системе видеонаблюдения за ходом голосования в режиме реального времени", - сказала Лантратова в ходе заседания Всероссийского координационного Совета уполномоченного по правам человека на тему: "Обеспечение прав участников избирательного процесса: обмен лучшими практиками".
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