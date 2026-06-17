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В Белгородской области мужчина попал в больницу после удара дрона ВСУ - РИА Новости, 17.06.2026
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10:52 17.06.2026
В Белгородской области мужчина попал в больницу после удара дрона ВСУ

Житель Белгородской области получил ранение при атаке дрона ВСУ на автомобиль

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Красная Яруга Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль, мужчина с осколочным ранением голени госпитализирован.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Житель поселка Красная Яруга Белгородской области обратился в больницу после удара дрона ВСУ по автомобилю, его госпитализируют, сообщили в оперштабе региона.
"В поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина, получивший осколочное ранение голени, самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что удары зафиксированы в шести муниципалитетах. В Красной Яруге, помимо атаки на автомобиль, повреждены пристройка частного дома, газовая труба, фасад и остекление социального объекта, а также легковой автомобиль и микроавтобус.
По данным ведомства, в Шебекинском округе пострадали автомобили в селах Козьмодемьяновка и Нежеголь, а также на окраине Шебекино. В Белгородском округе атакован "Камаз" в поселке Октябрьский и частный дом в Малиновке. В Грайворонском округе поврежден объект инфраструктуры в селе Ивановская Лисица. В Ракитянском округе атаковано оборудование в поселке Пролетарский и машина на трассе Ракитное — Бобрава. В городе Валуйки повреждены кровля и остекление техпомещения.
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