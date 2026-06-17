В Белгородской области мужчина попал в больницу после удара дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Красная Яруга Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль, мужчина с осколочным ранением голени госпитализирован.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Житель поселка Красная Яруга Белгородской области обратился в больницу после удара дрона ВСУ по автомобилю, его госпитализируют, сообщили в оперштабе региона.
Уточняется, что удары зафиксированы в шести муниципалитетах. В Красной Яруге, помимо атаки на автомобиль, повреждены пристройка частного дома, газовая труба, фасад и остекление социального объекта, а также легковой автомобиль и микроавтобус.
По данным ведомства, в Шебекинском округе пострадали автомобили в селах Козьмодемьяновка и Нежеголь, а также на окраине Шебекино. В Белгородском округе атакован "Камаз" в поселке Октябрьский и частный дом в Малиновке. В Грайворонском округе поврежден объект инфраструктуры в селе Ивановская Лисица. В Ракитянском округе атаковано оборудование в поселке Пролетарский и машина на трассе Ракитное — Бобрава. В городе Валуйки повреждены кровля и остекление техпомещения.
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