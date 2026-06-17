В Белгородской области мужчина попал в больницу после удара дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Житель поселка Красная Яруга Белгородской области обратился в больницу после удара дрона ВСУ по автомобилю, его госпитализируют, сообщили в оперштабе региона.

Уточняется, что удары зафиксированы в шести муниципалитетах. В Красной Яруге, помимо атаки на автомобиль, повреждены пристройка частного дома, газовая труба, фасад и остекление социального объекта, а также легковой автомобиль и микроавтобус.