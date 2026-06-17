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Милонов оценил идею предоставления семьям бесплатных нянь - РИА Новости, 17.06.2026
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20:53 17.06.2026
Милонов оценил идею предоставления семьям бесплатных нянь

Ребенку лучше в детском саду, чем с няней, считает депутат Милонов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк Женщина с ребенком
 Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что ребенку лучше развиваться в детском саду, чем пользоваться услугами бесплатной няни.
  • Милонов отметил сложность поиска сертифицированных нянь и выразил мнение о нехватке проблем с дефицитом детских садов в многих городах России.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Идея предоставления семьям бесплатных нянь устарела, ребенку лучше развиваться в детском саду, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил предоставлять семьям с детьми до трех лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Я, как отец шестерых детей, считаю, что ребенку лучше в детском саду. Пусть лучше он там развивается, чем будет сидеть, бегая за мамой, пока она занимается йогой и ходит к психологу. Не надо включать всякие модные истории индивидуального обучения", - сказал Милонов в беседе с NEWS.ru.
По словам депутата, бесплатная няня - это неплохо, но возникнет проблема с поиском сертифицированных специалистов. а услуги должны быть качественные. Он также добавил, что многие города России не сталкиваются с проблемой дефицита детских садов, а в отдельных регионах фиксируется нехватка детей. Также он добавил, что найти сертифицированную няню сложно, поэтому государство не может оплачивать частные услуги, которые не прошли проверку.
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