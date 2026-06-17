Милонов оценил идею предоставления семьям бесплатных нянь

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил предоставлять семьям с детьми до трех лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам депутата, бесплатная няня - это неплохо, но возникнет проблема с поиском сертифицированных специалистов. а услуги должны быть качественные. Он также добавил, что многие города России не сталкиваются с проблемой дефицита детских садов, а в отдельных регионах фиксируется нехватка детей. Также он добавил, что найти сертифицированную няню сложно, поэтому государство не может оплачивать частные услуги, которые не прошли проверку.