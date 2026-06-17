Милонов оценил идею предоставления семьям бесплатных нянь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что ребенку лучше развиваться в детском саду, чем пользоваться услугами бесплатной няни.
- Милонов отметил сложность поиска сертифицированных нянь и выразил мнение о нехватке проблем с дефицитом детских садов в многих городах России.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Идея предоставления семьям бесплатных нянь устарела, ребенку лучше развиваться в детском саду, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил предоставлять семьям с детьми до трех лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам депутата, бесплатная няня - это неплохо, но возникнет проблема с поиском сертифицированных специалистов. а услуги должны быть качественные. Он также добавил, что многие города России не сталкиваются с проблемой дефицита детских садов, а в отдельных регионах фиксируется нехватка детей. Также он добавил, что найти сертифицированную няню сложно, поэтому государство не может оплачивать частные услуги, которые не прошли проверку.
В Госдуме предложили создать на Госуслугах сервис для проверки нянь
5 ноября 2025, 18:06