В Новосибирске полицейские предотвратили убийство женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции предотвратили нападение мужчины на его знакомую.
- Один из полицейских был вынужден применить оружие, чтобы остановить нападавшего, который получил ранение в ногу и был задержан.
- В отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
НОВОСИБИРСК, 17 июн - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в Новосибирске предотвратили убийство мужчиной своей знакомой, сообщает региональное управление МВД.
По данным ведомства, 16 июня в полицию позвонила женщина и сообщила, что в доме на улице Троллейной у нее возникла конфликтная ситуация со знакомым, который ведет себя агрессивно. На место был направлен ближайший экипаж ДПС.
"Около подъезда дома находились мужчина и женщина. Гражданин, увидев полицейских, напал на пострадавшую и стал наносить ей удары ножом в область туловища. В соответствии с законом "О полиции" один из сотрудников произвел выстрел в сторону злоумышленника. Подозреваемый, получивший огнестрельное ранение в ногу, был задержан", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекторы оказали обоим участникам конфликта первую помощь. Пострадавших госпитализировали.
В ведомстве отметили, что благодаря своевременным и профессиональным действиям полицейских удалось предотвратить более тяжкое преступление.
В СУСК России по Новосибирской области в свою очередь сообщили, что в отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи выясняют причины конфликта.