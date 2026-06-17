В Новосибирске полицейские предотвратили убийство женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции предотвратили нападение мужчины на его знакомую.

Один из полицейских был вынужден применить оружие, чтобы остановить нападавшего, который получил ранение в ногу и был задержан.

В отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

НОВОСИБИРСК, 17 июн - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в Новосибирске предотвратили убийство мужчиной своей знакомой, сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства, 16 июня в полицию позвонила женщина и сообщила, что в доме на улице Троллейной у нее возникла конфликтная ситуация со знакомым, который ведет себя агрессивно. На место был направлен ближайший экипаж ДПС.

"Около подъезда дома находились мужчина и женщина. Гражданин, увидев полицейских, напал на пострадавшую и стал наносить ей удары ножом в область туловища. В соответствии с законом "О полиции" один из сотрудников произвел выстрел в сторону злоумышленника. Подозреваемый, получивший огнестрельное ранение в ногу, был задержан", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы оказали обоим участникам конфликта первую помощь. Пострадавших госпитализировали.

В ведомстве отметили, что благодаря своевременным и профессиональным действиям полицейских удалось предотвратить более тяжкое преступление.