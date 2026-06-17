В Екатеринбурге у женщины выявили "синдром поджаренной кожи" из-за ноутбука

Сначала врачи заподозрили у пациентки сосудистую патологию, но во время беседы с ней выяснилось, что женщина в последнее время работает удаленно, долгое время пользуется ноутбуком, положив его на бедра. С наступлением жарких дней такой контакт с кожей стал прямым, что и вызвало реакцию, уточняют в минздраве.