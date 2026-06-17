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В Екатеринбурге у женщины выявили "синдром поджаренной кожи" из-за ноутбука - РИА Новости, 17.06.2026
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12:51 17.06.2026 (обновлено: 12:59 17.06.2026)
В Екатеринбурге у женщины выявили "синдром поджаренной кожи" из-за ноутбука

В Екатеринбурге у жительницы выявили "синдром поджаренной кожи" из-за ноутбука

© Фото : Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области/МАХВрач проводит процедуру пациентке с "синдромом поджаренной кожи" в Екатеринбурге
Врач проводит процедуру пациентке с синдромом поджаренной кожи в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области/МАХ
Врач проводит процедуру пациентке с "синдромом поджаренной кожи" в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи в Екатеринбурге выявили у местной жительницы «синдром поджаренной кожи».
  • Заболевание возникло из-за длительного контакта кожи с нагретым ноутбуком, который женщина держала на бедрах.
  • Восстановление кожи до первоначального состояния займет не одну неделю.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Врачи в Екатеринбурге выявили у местной жительницы, работающей на удаленке, "синдром поджаренной кожи" из-за ноутбука, который она располагала на бедрах, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
"С необычным случаем заболевания кожи столкнулись сотрудники Свердловского областного кожно-венерологического диспансера: у девушки выявили "синдром поджаренной кожи" из-за ноутбука", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что жительница Екатеринбурга обратилась к медикам, когда на коже в верхней части ног появились крупные пятна сыпи, они были коричнево-багрового цвета с сетчатым рисунком и шелушились.
Сначала врачи заподозрили у пациентки сосудистую патологию, но во время беседы с ней выяснилось, что женщина в последнее время работает удаленно, долгое время пользуется ноутбуком, положив его на бедра. С наступлением жарких дней такой контакт с кожей стал прямым, что и вызвало реакцию, уточняют в минздраве.
"Тепловая эритема, на фоне которой поврежденная кожа грубеет и темнеет, – это хронический дерматоз, не случайно именуемый синдромом поджаренной кожи. Он возникает в результате продолжительного воздействия инфракрасного излучения умеренной интенсивности", – объяснили в ведомстве.
Восстановление кожи до первоначального состояния у екатеринбурженки займет не одну неделю, добавили в пресс-службе.
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