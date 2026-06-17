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"Реал" направил в УЕФА письмо с материалами по делу Негрейры - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
15:41 17.06.2026
"Реал" направил в УЕФА письмо с материалами по делу Негрейры

"Реал" направил в УЕФА доказательства предполагаемых выплат "Барселоны" Негрейре

© AP Photo / Jose BretonФутболисты мадридского "Реала"
Футболисты мадридского Реала - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Jose Breton
Футболисты мадридского "Реала". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадридский "Реал" направил в УЕФА письмо с материалами, подтверждающими наличие "непрозрачных платежей" со стороны "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
  • "Реал" призвал УЕФА возобновить дисциплинарное разбирательство и не затягивать процесс расследования.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мадридский "Реал" направил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо с материалами, которые подтверждают наличие "непрозрачных платежей" со стороны "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, сообщается на сайте клуба.
Как отмечается в заявлении "Реала", речь идет о выплатах, которые, по мнению клуба, носили длительный, систематический и необоснованный характер и осуществлялись через различные корпоративные структуры. Также клуб призвал УЕФА возобновить ранее начатое дисциплинарное разбирательство и не затягивать процесс расследования. В "Реале" считают, что ситуация затрагивает фундаментальные принципы честности и прозрачности соревнований и требует оперативной реакции.
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Ранее в июне издание AS сообщило, что "Реал" обратился в УЕФА с требованием лишить "Барселону" 23 титулов, завоеванных в период, который фигурирует в расследовании по делу Негрейры. Клуб направил специальное досье, в котором содержится просьба не только применить к каталонскому клубу санкции, связанные с возможным участием в еврокубках, но и исключить из официальной истории трофеи, выигранные с 2001 по 2018 год. За это время "Барселона" девять раз выиграла чемпионат Испании, шесть раз завоевала Кубок страны и восемь раз - Суперкубок Испании. Позднее каталонцы подали ходатайство о примирении, в котором потребовали от президента "сливочных" Флорентино Переса отказаться от заявлений, назвав их заведомо ложными, клеветническими и оскорбительными для имиджа и репутации клуба. В случае отказа от примирения "Барселона" намерена подать заявление в органы по статье уголовного кодекса о клевете.
В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год "Барселона" заплатила Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте того же года суд принял жалобу прокуратуры на "Барселону", в ней утверждалось, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября 2023 года "Барселоне" были предъявлены обвинения в подкупе, однако суд снял их в мае 2024-го. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал "Барселону" по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что арбитры не принимают решения против него. В октябре 2025 года СМИ сообщили, что "Барселона" была официально вызвана в суд в качестве подозреваемой стороны. В декабре издания писали, что "Реал" рассматривает возможность подачи иска к "Барселоне" на многомиллионную сумму по этому делу.
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