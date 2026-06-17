На Дону предложили откармливать раков пивными отходами

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые ДГТУ разработали новый корм для раков и креветок, который ускоряет их рост на 20%.

В основе рецептуры корма — отходы пивоваренной промышленности, в частности, пивная дробина.

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Ускорить рост раков и креветок на 20 процентов позволит новый корм, разработанный в Ускорить рост раков и креветок на 20 процентов позволит новый корм, разработанный в ДГТУ . В основе рецептуры — отходы пивоваренной промышленности, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Центр агробиотехнологии" ДГТУ Виктория Шевченко.

Если в корме для ракообразных нарушен баланс питательных веществ, то учащаются случаи каннибализма и повышается смертность животных, рассказали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ). Плотная посадка на аквафермах только способствует этому явлению, добавили в вузе.

"Особенно в период линьки раки становятся очень уязвимыми, ведь старый панцирь они сбрасывают, а новый еще мягкий. Из-за плотной посадки на аквафермах и для восполнения "биологического баланса" особи могут пожирать сородичей", — объяснила одна из авторов работы Виктория Шевченко.

Ученые ДГТУ разработали отечественный корм для раков, который насыщает членистоногих и ускоряет их рост на 20 процентов. По предварительным оценкам, кормление некоторых видов ракообразных новым составом снижает количество случаев каннибализма.

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Одним из компонентов нового корма стала пивная дробина — твердый остаток ячменного солода и других зерновых компонентов, остающийся после отделения сусла при производстве пива. Ежегодный объем образования этого продукта в мире составляет миллионы тонн, что делает его доступным и стабильным источником кормовых ингредиентов, рассказала руководитель проекта, заведующая лабораторией "Биохимический и спектральный анализ пищевых продуктов" Татьяна Мальцева.

Новый корм ученые опробовали на гигантских пресноводных креветках (Macrobrachium rosenbergii) и австралийских раках (Cherax quadricarinatus), которые выгодно отличаются от донских раков (Pontastacus leptodaсtylus) большим отношением мяса к общей массе тела и быстрее растут, рассказала Шевченко.

"К тому же популяции раков на всем юге России страдают из-за масштабов вылова — например, в Ахтарско-Гривенской группе лиманов Азовского моря в Краснодарском крае: с 1990 по 2009 год запасы сократились с 420 до 22 тонн, то есть на 95 процентов. К 2020 году благодаря активным природоохранным мероприятиям удалось восстановить запас до 27,7 тонны, что, тем не менее, не компенсирует потерь. Создание ферм с австралийскими сородичами даст местной фауне "отдохнуть", — подчеркнула она.

По словам ученой, 50 процентов стоимости рака — это комбикорма, многие компоненты которых в разы подорожали за последние годы.

"Мы стремимся к снижению цен на такую продукцию, а также к увеличению независимости отрасли, поскольку корм полностью состоит только из сырья отечественного производства", — добавила исследователь.