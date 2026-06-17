МИД ФРГ: Германия и Польша перебросят войска на восток в случае войны

БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия и Польша в случае военного конфликта будут предоставлять свои возможности для перемещения военных на восток.

"Оно (соглашение - ред.) открывает потенциал для того, чтобы углубить наше сотрудничество в сфере оборонной промышленности так, как это должно быть между близкими соседями и союзниками по альянсу. И оно еще теснее связывает нас в совместных учениях, особенно в регионе Балтийского моря", - добавил Вадефуль.