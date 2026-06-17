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МИД ФРГ: Германия и Польша перебросят войска на восток в случае войны - РИА Новости, 17.06.2026
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15:11 17.06.2026
МИД ФРГ: Германия и Польша перебросят войска на восток в случае войны

Вадефуль: Германия и Польша предоставят свои возможности для переброски войск

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия и Польша в случае военного конфликта будут предоставлять свои возможности для перемещения военных на восток.
  • Германия и Польша являются логистическими узлами НАТО, через которые в случае необходимости обороны будут перебрасываться сотни тысяч солдат союзников.
  • Вадефуль подчеркнул важность обновления оборонного соглашения между Германией и Польшей для углубления сотрудничества в сфере оборонной промышленности и совместных учений.
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия и Польша в случае военного конфликта будут предоставлять свои возможности для перемещения военных на восток.
"Германия и Польша являются логистическими узлами НАТО. В случае необходимости обороны сотни тысяч солдат союзников будут перебрасываться через наши страны на восток - как в Польшу, так и в страны Балтии", - заявил Вадефуль на немецко-польском форуме. Трансляцию вел МИД ФРГ.
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По его словам, Германия и Польша образуют основу европейской обороны и сдерживания НАТО. В этой связи министр подчеркнул важность обновить оборонное соглашение между странами.
"Оно (соглашение - ред.) открывает потенциал для того, чтобы углубить наше сотрудничество в сфере оборонной промышленности так, как это должно быть между близкими соседями и союзниками по альянсу. И оно еще теснее связывает нас в совместных учениях, особенно в регионе Балтийского моря", - добавил Вадефуль.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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