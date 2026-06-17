МИД ФРГ: Германия и Польша перебросят войска на восток в случае войны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия и Польша в случае военного конфликта будут предоставлять свои возможности для перемещения военных на восток.
- Германия и Польша являются логистическими узлами НАТО, через которые в случае необходимости обороны будут перебрасываться сотни тысяч солдат союзников.
- Вадефуль подчеркнул важность обновления оборонного соглашения между Германией и Польшей для углубления сотрудничества в сфере оборонной промышленности и совместных учений.
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия и Польша в случае военного конфликта будут предоставлять свои возможности для перемещения военных на восток.
По его словам, Германия и Польша образуют основу европейской обороны и сдерживания НАТО. В этой связи министр подчеркнул важность обновить оборонное соглашение между странами.
"Оно (соглашение - ред.) открывает потенциал для того, чтобы углубить наше сотрудничество в сфере оборонной промышленности так, как это должно быть между близкими соседями и союзниками по альянсу. И оно еще теснее связывает нас в совместных учениях, особенно в регионе Балтийского моря", - добавил Вадефуль.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.