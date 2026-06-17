Слово "преддверие" вызвало затруднения у участников ЕГЭ по русскому языку

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"В этом году словом-открытием для нас и для учеников, по-видимому, было слово "преддверие". То есть многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был контекст дан: "в преддверии праздников", "в преддверии юбилеев", "в преддверии выходных дней", — сказал Дощинский на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".