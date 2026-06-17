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Слово "преддверие" вызвало затруднения у участников ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 18.06.2026
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16:29 17.06.2026 (обновлено: 02:49 18.06.2026)
Слово "преддверие" вызвало затруднения у участников ЕГЭ по русскому языку

Дощинский: написание слова "преддверие" вызвало затруднения у участников ЕГЭ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский заявил, что слово "преддверие" вызвало сложности у многих участников ЕГЭ-2026.
  • Он подчеркнул, что орфография находится в прямой зависимости от уровня лексического запаса обучающихся.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Написание слова "преддверие" вызвало затруднения у многих участников ЕГЭ-2026 по русскому языку, заявил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.
«

"В этом году словом-открытием для нас и для учеников, по-видимому, было слово "преддверие". То есть многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был контекст дан: "в преддверии праздников", "в преддверии юбилеев", "в преддверии выходных дней", — сказал Дощинский на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, это свидетельство того, что орфография находится в прямой зависимости от уровня лексического запаса учащихся.
"Надо больше читать, расширять свой лексикон речевой средой, в которой наш экзаменуемый пребывает", — подчеркнул Дощинский.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии, 4 июня прошел экзамен по русскому языку. Первые результаты ЕГЭ начали приходить участникам 13 июня.
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