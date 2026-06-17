В ДНР вынесли приговор наемнику из Грузии, воевавшему на стороне Киева

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Наемник из Грузии Мирзе Ванадзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщил СК РФ.

Он признан виновным в участии наемника в вооруженном конфликте и объявлен в международный розыск.