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В ДНР вынесли приговор наемнику из Грузии, воевавшему на стороне Киева - РИА Новости, 17.06.2026
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14:06 17.06.2026 (обновлено: 17:45 17.06.2026)
В ДНР вынесли приговор наемнику из Грузии, воевавшему на стороне Киева

Воевавший за ВСУ наемник из Грузии Мирзе Ванадзе заочно получил 14 лет колонии

© Фото : Следственный комитет РФМирзе Ванадзе
Мирзе Ванадзе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Следственный комитет РФ
Мирзе Ванадзе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наемник из Грузии Мирзе Ванадзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима.
  • Приговор вынесен Верховным судом Донецкой Народной Республики на основании доказательств, собранных Следственным комитетом России.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Наемник из Грузии Мирзе Ванадзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщил СК РФ.
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"На основании доказательств, собранных главным следственным управлением Следственного комитета России, Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор заочно гражданину Грузии Мирзе Ванадзе... Приговором суда Ванадзе заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Установлено, что с 2022 года Ванадзе в составе украинских вооруженных формирований участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. До этого он прошел военную подготовку, его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.
Он признан виновным в участии наемника в вооруженном конфликте и объявлен в международный розыск.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГрузияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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