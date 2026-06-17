В ДНР вынесли приговор наемнику из Грузии, воевавшему на стороне Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наемник из Грузии Мирзе Ванадзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима.
- Приговор вынесен Верховным судом Донецкой Народной Республики на основании доказательств, собранных Следственным комитетом России.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Наемник из Грузии Мирзе Ванадзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщил СК РФ.
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"На основании доказательств, собранных главным следственным управлением Следственного комитета России, Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор заочно гражданину Грузии Мирзе Ванадзе... Приговором суда Ванадзе заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Установлено, что с 2022 года Ванадзе в составе украинских вооруженных формирований участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. До этого он прошел военную подготовку, его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.
Он признан виновным в участии наемника в вооруженном конфликте и объявлен в международный розыск.
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