Эксперт объяснила, надо ли мыть мясо перед готовкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мытье мяса, особенно птицы, перед приготовлением может способствовать распространению бактерий по кухне, а не уничтожать их, рассказала старший преподаватель университета Росбиотех Анна Джабакова.
- Не рекомендуется мыть яйца перед хранением, так как это нарушает защитную пленку на скорлупе и сокращает срок хранения.
- Овощи, фрукты, зелень и ягоды необходимо мыть, но важно понимать, что не все продукты выигрывают от контакта с водой.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мытье мяса и грибов перед приготовлением может навредить качеству блюда и повысить риск распространения бактерий, рассказала старший преподаватель университета Росбиотех Анна Джабакова.
"Самый известный пример - сырое мясо птицы, особенно курица. Вода не уничтожает бактерии вроде сальмонеллы или кампилобактера. Зато брызги от струи воды разносят микроорганизмы по всей кухне. Безопасность мяса обеспечивает именно полноценная термическая обработка, а не мытье", - сказала Джабакова "Газете.Ru".
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По словам эксперта, также не стоит мыть яйца перед хранением - на скорлупе есть защитная пленка, которая нарушается при контакте с водой, из-за чего срок хранения сокращается. Повторное мытье пакетированных салатов с пометкой "готово к употреблению" также не повышает безопасность, а может загрязнить продукт через кухонные поверхности, добавила Джабакова.
"Овощи, фрукты, зелень и ягоды мыть необходимо - здесь риск связан с почвой, пестицидами и бактериями с поверхности. Вопрос именно в том, что не все продукты выигрывают от контакта с водой. Главная ошибка - мыслить по принципу "чем больше помыл, тем безопаснее", - заключила эксперт.