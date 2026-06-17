Эксперт объяснила, надо ли мыть мясо перед готовкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Мытье мяса, особенно птицы, перед приготовлением может способствовать распространению бактерий по кухне, а не уничтожать их, рассказала старший преподаватель университета Росбиотех Анна Джабакова.

Не рекомендуется мыть яйца перед хранением, так как это нарушает защитную пленку на скорлупе и сокращает срок хранения.

Овощи, фрукты, зелень и ягоды необходимо мыть, но важно понимать, что не все продукты выигрывают от контакта с водой.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мытье мяса и грибов перед приготовлением может навредить качеству блюда и повысить риск распространения бактерий, рассказала старший преподаватель университета Росбиотех Анна Джабакова.

"Самый известный пример - сырое мясо птицы, особенно курица. Вода не уничтожает бактерии вроде сальмонеллы или кампилобактера. Зато брызги от струи воды разносят микроорганизмы по всей кухне. Безопасность мяса обеспечивает именно полноценная термическая обработка, а не мытье", - сказала Джабакова "Газете.Ru"

По словам эксперта, также не стоит мыть яйца перед хранением - на скорлупе есть защитная пленка, которая нарушается при контакте с водой, из-за чего срок хранения сокращается. Повторное мытье пакетированных салатов с пометкой "готово к употреблению" также не повышает безопасность, а может загрязнить продукт через кухонные поверхности, добавила Джабакова.