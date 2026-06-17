Музетти вслед за "Ролан Гаррос" пропустит Уимблдон

"Процесс восстановления проходит очень хорошо, результаты обследования обнадеживают. К сожалению, я все еще не смог приступить к полноценной спортивной тренировочной программе, так что после тщательной оценки мы пришли к тяжелому заключению, что я не смогу выступить на Уимблдоне в этом году. Это непростое, но правильное решение. Мой приоритет - вернуться на корт готовым на 100 процентов", - написал Музетти в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).