Музетти вслед за "Ролан Гаррос" пропустит Уимблдон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский теннисист Лоренцо Музетти не сможет принять участие в Уимблдонском турнире.
- Музетти получил травму прямой мышцы бедра и уже пропустил «Ролан Гаррос».
- Теннисист отметил, что процесс восстановления проходит хорошо, но он еще не может приступить к полноценным тренировкам.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Итальянский теннисист Лоренцо Музетти сообщил у себя в соцсетях о том, что он не сможет принять участие в Уимблдонском турнире.
Музетти не выступал с матча четвертого круга "Мастерса" в Риме против Каспера Рууда из Норвегии (3:6, 1:6) 12 мая. После игры ему диагностировали травму прямой мышцы бедра. Из-за повреждения Музетти уже пропустил "Ролан Гаррос".
"Процесс восстановления проходит очень хорошо, результаты обследования обнадеживают. К сожалению, я все еще не смог приступить к полноценной спортивной тренировочной программе, так что после тщательной оценки мы пришли к тяжелому заключению, что я не смогу выступить на Уимблдоне в этом году. Это непростое, но правильное решение. Мой приоритет - вернуться на корт готовым на 100 процентов", - написал Музетти в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Музетти 24 года, он дважды становился победителем турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Спортсмен является бронзовым призером Олимпиады в Париже.
Третий турнир Большого шлема в сезоне Уимблдон пройдет на травяных кортах Лондона с 29 июня по 12 июля. В 2024-м году Музетти дошел на Уимблдоне до полуфинала.
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